POSTAO JE HEROJ PREKO NOĆI: Pogledajte kako je Denis iz zaleđene reke izvukao kuju Leu, a onda mu je sin rekao nešto što će pamtiti do kraja života!(VIDEO)

Vatrogasac Denis Kovačić (40) koji je video da pas ne može da se izvuče iz ledene vode krenuo je da je spasi sigurne smrti. Vatrogasci su krenuli sa opremom koja je je predviđena baš za ovakve akcije spasavanja iz hladnih i zaleđenih voda.

" Javio sam se da ja krenem jer znam sa životinjama. Kod kuće imam tri psa i tri mačke. Znao sam da se životinja može da se uplaši i ugriže od straha, pa sam znao kako da joj priđem", kaže Denis.

Svojom hrabrošću dirnuo je ne samo srca mnogih ljudi, nego i ono njemu najdraže - desetogodišnjeg sina Mateja.

"Za nas su ovakve akcije normalne, ali sin me je pozvao i rekao da sam postao zvezda i da je ponosan na mene. Rekoa je da je neki čovek objavio video i da je imao oko 300.000 pregleda. Odjednom su počele da mi stižu čestitke", objašnjava Denis iznenadnu slavu.

"Ma nama je to normalno. Mi prvo spašavamo ljude, životinje pa tek onda imovinu. Takvih spašavanja, i ljudi i životinja, ima dosta. Spašavamo pse, mačke, ptice, krave, konje. Ništa to nama nije posebno. Drago nam je kad spasimo bilo koji život, bio on ljudski ili životinjski", iskren je Denis.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto printscreen YT

Kurir

Autor: Kurir