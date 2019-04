SKANDALOZNO! U HRVASTKOJ PREKOPALI GROBOVE PRAVOSLAVNIH EPISKOPA: Došli šefovi pokupili kosti i ostavili mrtvačke sandule sa ostacima pored crkve!

Još u petak u crkvu su došli “šefovi” Pravoslavne crkve iz Karlovca i iz unutrašnjosti crkve izvukli dva drvena sanduka i ostavili odbačene pokraj crkve da već danima stoje na kiši, suncu, vjetru.



"Došli šefovi iz Karlovca, iz eparhije, i izvukli sanduke iz kripte u unutrašnjosti crkve gde su bili sahranjeni pravoslavni episkopi koji su tu počivali više od stou godina. Izvadili su posmrtne ostatke dvojice episkopa, a pored hrama bacili njihove sanduke u kojima su ostali čak i komadi episkopske odeće u kojima su bili sahranjeni. Mislili smo da će i to da odnesu, ali oni su svojim privatnim automobilima odvezli samo posmrtne ostatke, a odeću i sve ostalo ostavili. Užas! Pa, zar je to način da se neko ekshumira? Zar ne mora da se poštuje neka zakonska procedura? Pa ne mogu tek tako da ostave da deca, ne daj Bože diraju, da životinje razvlače ostatke", kaže jedna od meštanki za Večernji list.



Dodaje da su i ostali vernici u Plaškom zgroženi načinom na koji je sve to urađeno. Trenutno nemaju sveštenika, čekaju da im se dodeli novi, pa neko očigledno misli da može da vršlja zbog toga po crkvi kako hoće.

U samom središtu Plaškog već danima stoje otvoreni ljesovihttps://t.co/X3rraLvnG3 — Večernji list (@vecernji_list) April 10, 2019

"To su uradili naši pravoslavni sveštenici i ja se pitam kako se oni ne boje Boga kad na ovakav način iskapavaju posmrtne ostatke. Zar nemaju poštovanja prema mrtvima, i to episkopima koji su ovde služili narodu? Kakav je to način, zar nikoga nije sramota da ti ostaci sanduka danima stoje tu na kiši, na otvorenom. Zar nemaju savesti? pita se meštanka .

Meštani koji su hteli da ostanu anonimni rekli su da je to verovatno odluka glavnog episkopa gornjokarlovačkog G. G. Gerasima Popovića koji je naredio da se tela odnesu u crkvu u Gornjem Budačkom.

Svetozar Radmanović, koji se 11 godina brinuo o crkvi i bio zvonar pita se da li "mitropolit Irinej u Beogradu zna šta rade u ovom kraju. Po pravilima pravoslavne vere, ostaci moraju da budu vraćeni u zemlju. Episkop ima pravo da otvori grobnicu, ali ne na ovaj način. Neka se zove crkveni odbor da o tome razgovara, da se zna ko je ulazio u crkvu i to demolirao. Zašto se sarkofag otvarao sada i ostavio napolju? To je lim, specijalni, kao bakar, pun ukrasa. Pa to je remek-delo, verovatno rađeno za vreme Austro–Ugarske.

Takav sarkofag bi neki kolekcionari rado imali, ali našim sveštenicima to nije sveto ", kaže Svetozar Radmanović. Episkopa gornjokarlovački Gerasim Popović, nije odgovorio na mejl koji mu je uputio Večernji list. Javio se sekretar iz eparhijske kancelarije i rekao da će episkop odgovoriti na, ali da nije reč ni o kakvom velikom problemu i da postoji objašnjenje.

Kurir.rs/Večernji.hr

Foto printscreen poreklo.rs

Kurir