PUPOVČEVA STRANKA ISMEJALA VANDALE: Hvala vam što uništavate naše plakate, bili ste deo naše kampanje!

Samostalna demokratska srpska stranka u Hrvatskoj odgovorila je vandalima koji danima uništavaju njihove predizborne plakate.

"Hvala vam što ste uništavali plakate. Bili ste deo naše kampanje!", poručio je SDSS na bilbordima porukom ispisanom mešavinom ćiriličnog I latiničnog pisma.

Nakon serije plakata na kojima su predstavljeni kandidati sa SDS S-ove liste, ta stranka je krenula u završnu fazu predizborne kampanje za evropske izbore.

Ovog puta je reč o bilboardima na kojima SDSS na ćiriličnom i latiničnom pismu zahvaljuje svima koji su uništili njihove plakate i tako ponudili odgovor na jedan od predizbornih slogana - 'Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj', na kojem je reč Srbin, takođe, na ćirličnom pismu.

Vandali su na plakatima SDSS ostavili "tragove" u gotovo svim hrvatskim gradovima. Počelo je sa Siskom gde su iskidani, dok su u Splitu - kao i u drugim gradovima - nikad pronađeni počinitelji na njima ispisivali 'Srbe na vrbe', 'Palite traktore', 'Za dom spremni', 'Orjunaši',i 'NDH'.

"Najgnusnije poruke - 'Zakolji srpsku decu' i 'Ubi Srbina' - u utorak su osvanule na plakatu u Ulici grada Vukovara Zagrebu", preneo je hrvatski portal nedeljnika Novosti.

Poruke mržnje osudile su brojne osobe iz javnog života, a Miloradu Pupovcu i njegovoj listi javnu podršku pružio je Miroslav Ćiro Blažević, bivši fudbalski trener Hrvatske.

"Nekad su meni svi vikali - Ćiro pederu! A sad čujem da to vičete Pupovcu. Meni ste vikali zato što me volite a ne znam zašto to njemu vičete. Ali zato znam da ću ga ja podržati", poručio je Ćiro Blažević u video poruci, kojom je pružio podršku Pupovcu i SDSS na predstojećim evropskim izborima.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Beta / HINA/Lana Slivar Domini)

Kurir