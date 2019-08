ZABELEŽEN JOŠ JEDAN NAPAD U HRVATSKOJ: Hrvati prebili Srbina, psovali mu majku srpsku

Srpski povratnik Dobrivoje Arsić (70) iz okoline Rijeke napadnut je u utorak - dobio je batine od Hrvata, dok su mu istovremeno psovali i srpsku majku. Arsić se toliko potresao da je kod lekara stigao u predinfarktnom stanju.



Incident se desio u Viškovu kod Rijeke, oko 20 sati, kada se Arsić vraćao kući svojim kombijem. Želeo je da ga parkira pred zgradom u kojoj stanuje, na mestu na kojem inače parkira, ali je tu stajao drugo vozilo.

- Pitao sam decu koja su se igrala čiji je auto i rekli su da je od gosta koji je došao kod nekoga u susednu zgradu. Zamolio sam suseda da pomakne automobil ili da mi dobaci ključeve da to ja uradim, ali nisu hteli, pa sam ja ostavio svoj tu na parkingu. Ali oni su počeli da viču i psuju mi majku srpsku... Pozvao sam policiju - priča za Kurir Arsić.



Sukob je kulminirao kad su ga fizički napali.

- Jedan me je udarao pesnicama, gurao me je uza zid. Ima oko 40 godina, ne poznajem ga, a sve vreme je aludirao na moju srpsku nacionalnost. Moja supruga se tresla od straha. On mi je rekao i: „Umri, majku ti je*em“. Bio sam u predinfarktnom stanju, to pokazuje i nalaz doktora i EKG. A tek je užasno što je policija došla tek oko devet sati, kad je sve bilo gotovo, i još su hteli mene da privedu i da mi pišu prijavu za uznemiravanje javnog reda i mira! To je sve iskonstruisano, i to zbog srpske nacionalnsoti - kaže Arsić.

Milorad Pupovac DOSTA NAPADA

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac je, nakon poslednjih nekoliko napada na Srbe, poručio u Hrvatskom saboru da je dosta napada na Srbe u Hrvatskoj koji nisu ni spontani ni izolovani, već organizovani: foto: Beta - Državne politike Hrvatske i Srbije ratuju oko kvalifikacija, ne vodeći računa kako to utiče na život ljudi u dvema zemljama. Nama je dosta - rekao je Pupovac i dodao: - Neki ciljano i namerno žele da proteraju Srbe iz Hrvatske.



O napadima kod Knina GRABAR KITAROVIĆ BEZ KOMENTARA

Hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović nije želela juče da komentariše dva odvojena napada na Srbe kod Knina pre dva dana. Ona je rekla da će te slučajeve komentarisati kada dobije detaljne policijske izveštaje, dodajući da „osuđuje svako nasilje“.

Kurir.rs / S.S.

Foto: Privatna Arhiva

Kurir