PISMO UČITELJICE IZ RIJEKE REZNEŽILO ĐAKE I RODITELJE: Želim da ti poručim kako si ti za mene vredna i posebna poput bisera! (FOTO)

Kako bi svojim đacima olakšala početak nove školske godine i na neki način proslavila njihov dolazak u treći razred, učiteljica u produženom boravku jedne riječke osnovne škole poklonila im je pismo i uz njega pribor za "prvu pomoć".

Pismo učiteljice, koja je ipak željela da ostane anonimna, na Fejsbuku je objavila mama jedne učenice uz reči "Svima vam želim ovakav poklon".

Pismo učiteljice pronosimo u celosti.

foto: Printscreen/Facebook

"Draga moja učenice!

Na početku ove nove školske godine želim da ti čestitam, jer si postala učenica trećeg razreda! A to, svi znamo, nije mala stvar! Trebalo je puno truda i napora da bi se došlo do 3. razreda: od onih početnih nejasnoća oko pisanja slova i brojeva, preko tablice množenja i deljenja, pa sve do učenja svega i svačega iz prirode i društva...

No, sad si tu. U trećem razredu. Na samom početku uz ovo ti pismo poklanjam i nekoliko stvari za koje mislim da će ti trebati u novoj školskoj godini...

- ČAČKALICA – kako bi ti dala do znanja da na putu kroz četvrti razred pokupiš sve dobro, čak i najmanju sitnicu koju uočiš kod svojih prijatelja i poneseš sa sobom u život;

- FLASTER – želim da ti poručim da sam uvek tu da ti pomognem;

foto: Shutterstock

- RASTEGLJIVA GUMICA – svi trebamo malo da se 'rastegnemo' i prilagodimo jedni drugima;

- ČOKOLADICA – KAD SE UMORIŠ, SLOBODNO NAPRAVI PAUZU I POJEDI ČOKOLADICU

- GUMICA – želim da ti poručim da sam svesna kako svi grešimo i da je to u redu jer greške možemo izbrisati, popraviti;

- MARAMICA – možda ćemo trebati obrisati i poneku suzu u ovoj školskoj godini;

- PERLICE – želim da ti poručim kako si ti za mene vredna i posebna poput bisera.

Nadam se da će ti ovaj pribor za 'prvu pomoć' u trećem razredu uvek biti u blizini i da ćeš ga zajedno sa porukama koje nosiš sa sobom dobro iskoristiti.

Dobro došla u treći razred!

Tvoja učiteljica"

Kurir.rs/zadovoljna.dnevnik.hr

Foto: Profimedia

Kurir