HRVATSKI VETERANI PONOVO NAPALI PUPOVCA: On je zloćudni tumor na najosetljivijem delu tela Hrvatske!

"Njegovi ponovni istupi i izjave slovenačkom Delu vrve još jednom od niza netačnih, neistinitih izjava koje optužuju i dele packe hrvatskim građanima i Republici Hrvatskoj. Vežući se za ćirilicu, za ugroženost Srba u Hrvatskoj - način na koji se on obraća i na koji osuđuje Hrvatsku u inostranstvu, smatramo da to nije primereno i za nas je to neprihvatljivo", rekao je Periša.

Pupovac je u intervjuu za Delo, između ostalog, izjavio da je retogradni proces u Hrvatskoj počeo da se razvija nakon oslobađajuće presude dvojici generala u Hagu 2012. Anti Gotovini i Mladenu Markaču, a ojačao je posle ulaska Hrvatske u Evropsku uniju".

On je rekao i da je sve dostiglo "vrhunac" protestima zbog postavljanja ćiriličnih tabli u Vukovaru.

