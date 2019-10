ODBORNICA HDZ IZ RIJEKE SE PERE OD SVOJE SKANDALOZNE IZJAVE O SRBIMA: Izvinjavam se što sam rekla da je kod nas premalo Srba pa nam nisu potrebne vrbe! Htela sam da kažem suprotno - da je dosta brojanja krvnih zrnaca! (VIDEO)

Ona je na Fejsbuku navela da su njene izjave bile izrečene upravo u kontekstu osude šovinističkog ponašanja dela riječke navijačke grupe Torcida.

"I ja sam samo čovek i izvinjavam se zbog pogrešnog izražavanja. Niti to mislim, niti mi je bila namera da to kažem, ali to što sam izrekla je bilo pogrešno. Htela sam da poručim upravo suprotno - da je dosta brojanja krvnih zrnaca jer to šteti svim hrvatskim građanima", napisala je Milinovićeva.

foto: Printscreen Facebook/Ivona Milinović

HDZ se ogradio od njene izjave, a o njenoj sudbini u stranci tek će odlučiti, podseća Index.hr.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir