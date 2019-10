ŠOK! OVO JE NARKO-MAPA REGIONA: Naučnici analizirali otpadne vode i dobili jasne podatke! Zagreb je kokainska prestonica, a evo šta se najviše konzumira u Beogradu (VIDEO)

U tom istraživanju uključeni su i gradovi regiona - Zagreb, Beograd, Sarajevo i Ljubljana. Za prva dva može se reći da idu u korak s trendovima drogiranja u Evropi - u kojoj je uočen porast potrošnje kokaina.

Naučnici sa Univerziteta u Salamanci u Španiji godinama su istraživali kanalizacije koje koristi oko 60 miliona ljudi. Tražili su tragove tragovima kokaina, metamfetamina, amfetamina i MDMA i napravili sveobuhvatnu mapu otpadnih voda i trendova u upotrebi narkotika.

Istraživanje je pokazalo da je u Evropi vidljiv rast korištenja kokaina, u Americi i Australiji primetan je rast upotrebe metamfetamina, dok je najveći rast korištenja MDMA zabeležen u Holandiji. S obuhvaćenih 37 zemalja i 120 gradova, ovo istraživanje je najveće sprovedeno ovog tipa, a obuhvatilo je Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju.

Mapa pokazuje da su u Beogradu i Zagrebu najpopularniji kokain, dok u Sarajevu najrađe troše amfetamine. Slovenačka Ljubljana, prema karti pokazuje afinitet prema kokainu, ali u istraživanje je uključena tek godinu do dve pa rezultate nisu previše isticali.

Zagreb je uključen u istraživanje svih sedam godina i upravo u njemu je od svih gradova u regionu zabeležen najveći porast upotrebe kokaina na području bivše Jugoslavije. Amfetaminska karta pokazala je kako je u periodu od 2011. do 2013. u Zagrebu on bio u padu, a od 2014. do 2017. nije uočen nikakav trend. S MDMA-a je obrnuto u prvom periodu zabeležen je porast upotrebe u Zagrebu, a od 2014. do 2017. nije došlo do promene trendova. Metamfetamin je potpuno nezanimljiv u hrvatskoj metropoli.

"Ovo je najveće istraživanje otpadnih voda ikada po broju zemalja (37) i gradova (120) koji su obuhvaćeni u periodu od 2011. do 2017. godine. Prikupljeni podaci dobijeni za kokain, amfetamin, metamfetamin i MDMA daju nam sveobuhvatnu sliku prostornih i vremenskih kretanja", kazala je Iria Gonzales‐Marinjo jedna od naučnica iz tima.



Naučnici su počeli sa istraživanjem kanalizacija 2011. godine. U želji da dobiju što realniju sliku, nisu koristili podatke prikupljene u vreme praznika kada se obično u svetu koristi više narkotika.

Rezultati su pokazali da su u ukupnoj upotrebi droga najzastupljeniji gradovi poput Antverpena, Amsterdama, Ciriha, Londona i Barselone, dok su gradovi u Grčkoj, Portugalu, Finskoj, Poljskoj i Švedskoj imali najnižu stopu ostataka droge u otpadnim vodama.



Zagreb osim kokaina, voli i MDMA, uz naš glavni grad tu drogu posebno vole i stanovnici Helsinkija, Osla, Brisela, Dortmunda, Ciriha i Barselone. Kokainska 'braća', pak, stanuju u Londonu, Amsterdamu, Cirihu i Antverpenu.

"Generalno, rezultati istraživanja otpadnih voda poklapaju se s najnovijim istraživanjima o upotrebi droge u svetu", ističe Gonzales‐Marinjo i dodaje da su ovi podaci posebno zanimljivi jer se dobijaju gotovo u realnom vremenu uz kašnjenje od samo nekoliko dana.

