PAHOR: Hrvatska može u Šengen ali pod ovim uslovom! Treba biti mudar sad!

"Pozvao bih sve one koji u tome mogu dati svoj doprinos da iskoristimo vreme između odluke Komisije da je Hrvatska tehnički spremna za Šengen i rasprave o tom pitanju na Savetu EU za intenzivan politički i diplomatski dijalog" rekao je Pahor za "Večer" povodom desetogodišnjice arbitražnog sporazuma dveju država.

Arbitražni sporazum Slovenija i Hrvatska su potpisale u Stokholmu 4. novembra 2009. Sporazum su potpisali Pahor, koji je tada bio premijer i tadašnja hrvatska premijerka Jadranka Kosor.

Pahor je rekao da je problem u tome što Hrvatska zbog tumačenja da je slovenačka strana kompromitovala arbitražni proces odbija da sprovede arbitražnu presudu koja je Sloveniji dodelila dve trećine Piranskog zaliva (Savudrijske vale).

"To je problem. Hrvatska ugovorna strana odbija da primeni presudu iako se na to obvezala po međunarodnom pravu i samom sporazumu. Granica je sada definisana i Slovenija je na miran način dužna da potraži načine da se to realizuje" kazao je Pahor.

Na pitanje preti li zbog toga Hrvatskoj slovenačka blokada kada je reč o ulasku u Šengen, kakva je već bila s pristupnim pregovorima za članstvo u EU-u sve dok nije potpisan arbitražni sporazum, Pahor je odgovorio da je situacija sada drukčija.

"Sada smo u situaciji koja nam omogućava da se uradi sve, da razmišljanja o blokadi uopste ne budu relevantna. Rešenje bi bilo u uzajamnom interesu Slovenije i Hrvatske. Za to je potrebno malo političke hrabrosti, malo mudrosti i istrajnosti, ali bi se isplatilo" smatra Pahor koji arbitražni sporazum dveju vlada i dalje smatra najvećim uspehom svog mandata na području spoljne politike, prenela je Hina.

Pahor kaže da sada treba biti politički mudar i prepoznati priliku koja se pruža.

"Umesto da govorimo o tome da li je u redu da blokiramo Hrvatsku zbog nesprovedene arbitražne presude, moramo shvatiti da je dovoljno vremena da se nešto napravi" kazao je Pahor i dodao da je u poslednjih godinu dana uloženo premalo napora.

