ISTRAGA UBISTVA KOD VUKOVARA OTKRILA JEZIVE DETALJE: Sin preko društvenih mreža očajnički tražio nestalu majku, a onda je njen ubica ostavio OVAJ komentar! (FOTO)

Za ubistvo je osumnjičen Aničin 50-godišnji suprug Zoran Buila.

Policija je na jučerašnjoj konferenciji za medije objavila kako je došla do saznanja o ubici. No, za to im je trebalo nekoliko meseci, a u međuvremenu se Anica Buila vodila kao nestala.

"Pozdrav, možeš li ovo objaviti, svaka informacija mi je bitna, majka mi je nestala", stajalo je u opisu fotografije objavljene u jednoj grupi na Fejsbuku koja se bavi događanjima u Osijeku.

U komentarima se javio Zoran Buila.

foto: Facebook/Zoran Buila

"Ako je video ko moju suprugu neka odmah javi molim vas?", napisao je čovek koji je optužen upravo za njeno ubistvo. Objava je u međuvremenu uklonjena.

Buila je po selu svima govorio kako ga je žena napustila, a potom policiji dojavljivao kako je otišla da radi sezonu na moru, pa je viđena ovde i onde.

Par dana nakon što je Aničina majka prijavila nestanak on je policiji pokazao poruke koje mu je navodno supruga poslala sa svog telefona. On je zapravo zadržao njen mobilni nakon što ju je ubio i sam sebi slao poruke.

foto: Facebook/Printscreen

Seo bi u automobil, krenuo da se vozi po selima u okolini Vukovara i Vinkovaca, kako bi signal sa mobilnog išao u raznim smerovima, i slao poruke na svoj telefon.

Stvarao bi čitavu konverzaciju koju je potom pokazivao porodici i policiji. Međutim, onda je učinio jednu grešku. Umesto sa svog telefona, poruku svom kumu greškom je poslao sa Aničinog.

Kurir.rs/Index.hr

Kurir