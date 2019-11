SMILJANINI ĆERKA I ZET SVEDOČILI NA SUĐENJU: Opisali šta su videli kada su otvorili zamrzivač, muškarcu pozlilo!

Za jučerašnju raspravu pozvani su policajac Manuel Vugrinec, Smiljanina majka Katarina, ćerka Katarina i njen verenik zaručnik David Balent. Njene majka i ćerka po zakonu imaju pravo da odbiju da svedoče, a majka je to pravo i iskoristila.

Smiljanina ćerka Katarina je odlučila da svedoči. Kazala je da je ona ta koja je otvorila zamrzivač.

"Zajedno sam s Davidom otvorila zamrzivač. To je bilo u petak. U subotu je mama otpratila sestre na veronauku. David i ja smo odlučili isprazniti zamrzivač. Ja sam se tuširala i pala, nastavili smo to da praznimo. Išla sam u kupatilo da uzmem kantu gde bismo to stavljali. David mi je rekao da se vide ženske noge, telo. Ja sam probudila mamu", kazala je.

Kazala je da je zamrzivač otvorila jer su majka Smiljana i baka dogovarale da se on pomeri.

"Taj zamrzivač je tamo otkad znam za sebe", kazala je. Dodala je i da se zamrzivač nije koristio.

Ponovila je više puta kako nije ni slutila ko je unutra niti je o tome pričala s ukućanima nakon otkrića.

"Nije se puno pričalo o Jasmini. Ja sam imala 10 godina i sećam se dečjeg rođendana. Mislim da je bila 2006. godine kad je mama morala ići na poligraf i ja sam tad stvarno shvatila da je nema", rekla je.

Kazala je i da se iz detinjstva seća da su se njena majka i Jasmina svađale s njihovim ocem i da je jednom prilikom policija privela njihovog oca. Rekla je i da je voleo popiti.

Smiljaninom zetu pozlilo

Svedočio je i zet Smiljane Srnec David Balent. On je kazao da u Palovcu živi od 2016.

"Bila je puna leda", opisao je kako je izgledalo kada je otvorio zamrzivač.

Kazao je da su Smiljana i njena ćerka iz zamrzivača vadile voće i povrće. Onda je video crnu vreću.

"Isekao sam vreću i nakon toga...", kazao je Balent, nakon čega mu je pozlilo.

