LAŽNA MEDICINSKA SESTRA SE UGUŠILA?! Kontroverzni doktor rekao da se udavila hlebom, pa zvao komšiju u pomoć

Policija nije želela da komentariše navode komšija da se ugušila, čekaju nalaz obdukcije, pa će nakon toga objaviti uzrok smrti.

Nisu hteli ni da potvrde da li je kontroverzni doktor Goran Jusup bio s Veronikom u stanu ili je došao, pa ju je našao.

"Dobili smo dojavu u 22.13. Odmah su poslati hitna i policija. U 23.08 konstatovana je smrt 26-godišnjakinje", navodi se. Policija će više informacija objaviti posle završenog uviđaja.

Njen prvi komšija prepričao je kakav je susret imao s Jusupom u četvrtak uveče.

"Video sam ga kako kuca po vratima i traži pomoć. Rekao je da se ugušila hlebom, a mislim da je on bio s njom u stanu kada se to dogodilo, ali u to nisam sto posto siguran. Policija je došla, kao i hitna pomoć. Bili su gore sat vremena i čuo sam da je preminula. Često su dolazile policija i hitna, oni su stvarno imali problema", rekao je komšija.

Podsetimo, Veronika Pecolaj (26) predstavljala se kao medicinska sestra doktora Gorana Jusupa iz Obrovca iako nikada nije završila medinsku školu. Optužena je za lažno predstavljanje i neovlašćeno nošenje znakova službene osobe.

HZZO je dvaput obavio kontrolu u Jusupovoj ordinaciji.

Nakon prve kontrole, u novembru 2018., utvrdili su nepravilnosti. Doktoru su naredili da ih ispravi, ali u ponovljenoj kontroli, u januaru 2019., HZZO je zaključio da to nije učinio pa je pokrenuo postupak za raskid ugovora s lekarom koga je napustilo oko 900 pacijenata.

Kurir.rs/Index.hr Foto: Youtube/Printscreen

Kurir