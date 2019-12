BURAN ŽIVOT LAŽNE MEDICINSKE SESTRE IZ HRVATSKE: Hvalila doktora Jusupa, pa mu uništila automobil! (VIDEO)

Podsetimo, policijski službenici iz Obrovca dojavu su dobili oko 23 sata u četvrtak. Zatekli su telo žene, nakon njih stigla je i Hitna pomoć koja je mogla samo da konstatuje smrt. Prema prvim informacijama, na telu nije bilo znakova nasilja.

Slučaj dr. Gorana Jusupa i Veronike Pecolaj prva je objavila Nova TV u emisiji 'Provjereno'. Nakon toga je sve više medija počelo da piše o ovom slučaju iz Obrovca, a resorno ministarstvo tek je kasnije reagovalo.

Bila je optužena za lažno predstavljanje

Pecolaj je naknadno bila optužena za lažno predstavljanje i neovlašćeno nošenje oznake službene osobe. Ponuđena joj je mogućnost odlaska na lečenje, a neko vreme bila je zadržana na psihijatrijskom odeljenju zadarske opšte bolnice.

HZZO je obrovačkom lekaru opšte medicine otkazao ugovor nakon što su u javnost izašli šokantni snimci iz njegove neuredne ordinacije u kojoj je Veroniku Pecolaj predstavljao kao medicinsku sestru i verenicu.

Napustilo ga je oko 900 pacijenata, a kasnije se ustanovilo kako njegova verenica nikad nije završila medicinsku školu. HZZO je dvaput obavio kontrolu u Jusupovoj ordinaciji. Nakon prve kontrole, u novembar 2018., utvrdili su nepravilnosti.

Doktoru su naredili da ih ispravi, ali u ponovljenoj kontroli, u januraru 2019., HZZO je zaključio kako to nije učinio te je pokrenuo postupak za raskid ugovora.

Veronika uništavala auto dr. Jusupa

U julu ove godine u Ulici hrvatskog časnika Senada Župana u Obrovcu policija je zatekla Veroniku kako iskrivljuje zadnju registarsku tablicu na Audiju zadarskih tablica u vlasništvu dr. Jusupa.

Pre toga nekoliko puta nogom je udarala u automobil. Tada je završila u hitnoj pomoći u Obrovcu nakon čega je puštena kući.

Policija protiv nje nije podnela nikakvu prijavu jer se radio o delu oštećenja tuđe stvari te bi trebao da je prijavi vlasnik automobila, odnosno dr. Jusup, no on to nije učinio.

Na Fajsbuku se hvalila novim poslom

Na jednom od svojih Fejsbuk profila pohvalila se i novim poslom.

"Radim kod najboljeg lekara u Obrovcu, radim kod Dr. Goran Jusup!!", napisala je ona.

Veronika, za koju je Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS) utvrdila kako nije upisana u Registar Komore i nema odobrenje za samostalan rad, preko svog Fejsbuk profila tražila medicinsku sestru koja bi radila u Obrovcu.

Napisala je kako je važno da 'bude vredna i da sluša doktora'.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto: Printscreen Youtube 24sata hr

Kurir