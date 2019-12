KOLINDA KORISTILA TUĐE USPEHE! Mesić: Ne bi bilo dobro da Grabar-Kitarović bude ponovo izabrana! NIJE URADILA NIŠTA!

"Ona je koristila tuđe uspehe, recimo fudbalera, pa se tamo predstavljala. Ali sama nije napravila ništa. Davala je nedostižna obećanja da će Hrvatska biti najprosperitetnija i najbogatija država u Evropi i na svetu ako birači nju izaberu za predsednicu. Ona je držala govore koji često nemaju ni sa čim nikakve veze", rekao je Mesić.

On je izrazio očekivanje da će hrvatski glasači u drugom krugu izbora doneti najrazumniju i najmudriju odluku.

"Škoro je najavio da ostaje u politici... ako on ostane u politici, on ne može svoje glasače pozvati da glasaju za HDZ. Jer to bi onda bila izgubljena bitka. On mora zadržati svoje birače i na tom terenu tražiti svoju biračku bazu. To je mogucnost da se u drugom krugu ipak pojave pukotine u političkom prostoru Grabar-Kitarović i da završe s pomakom prema jednoj umivenijoj, kulturnijoj i demokratičnijoj Hrvatskoj", kazao je Mesić.

On smatra i da je Kitarović stvarala barijere prema BiH i da je, kako je naveo, izmišljala da ta zemlja predstavlja opasnost.

"Ona je jednostavno promašila evropske ideje. Hrvatska će sada predsedavati EU. To bi mogao biti trenutak da se neke stvari isprave, ali ona ih ne može ispraviti... njena politika je postigla kontraefekt koji svima šteti, ne samo onima koji nisu ušli u EU, već i nama koji smo u EU", istakao je Mesić.

