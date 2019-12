MALOJ MILI USPEŠNO TRANSPLANTOVANA KOŠTANA SRŽ! Devojčica se polako oporavlja, njen deda poručuje: Ovo je čudo! (VIDEO)

Potvrdio nam je to Milin deda Vladimir Rončević.

"Mogu potvrditi da je uspešno obavljena transplantacija i da oporavak teče prema planu. Malena se oseća dobro", prve su reči koje nam je u telefonskom razgovoru rekao Milin deda. U glasu mu se osećalo veliko olakšanje.

To i ne čudi jer je upravo transplantacija, koja je prema prvotnim planovima trebala da bude obavljena tokom leta, bila ključna stvar u Milinom lečenju retkog oblika leukemije u SAD-u.

"Zapravo, to je bio cilj i sve je bilo usmereno prema tom cilju. Trebalo se dogoditi nešto ranije, ali Milin organizam je trebao biti u takvom stanju da to može uspešno podneti. Lekari su postigli da organizam bude spreman za presađivanje. Obavljena je operacija uspešno, sve je u najboljem redu. To je čudo", rekao je Milin deda Vladimir Rončević.

Kaže kako i dalje postoji strah, ali razloga za optimizam itekako ima.

"Naravno, uvek je prisutan strah. Oporavak protiče u najboljem redu. Ceo proces hemoterapije ubija zloćudne stanice, osnovni cilj je uništiti te stanice, onda ide transplantacija novih stanica, tako da leukemije u ovom trenutku nema. Reč je o dugotrajnom i komplikovanom procesu o kojem je jednostavno pričati, ali ga je jako teško izvesti", pojasnio je za Index Milin deda.

Borba za život u SAD-u

Mila Rončević je 2. aprila sa roditeljima otputovala na lečenje u bolnicu u Filadelfiji nakon ogromne akcije za prikupljanje novca za njeno lečenje kojoj se odazvala cela Hrvatska.

Prema poslednjim podacima, skupljeno je 5.758.499,25 dolara.

Njen otac tada je pozvao ljude da više ne uplaćuju jer je skupljeno puno više nego što je bilo potrebno.

Otac je prodao svoju kuću

Milin otac Marin Rončević prodao je svoju porodičnu kuću, a novac od prodaje, zajedno s viškom uplaćenog novca za lečenje Mile, biće uplaćen u fond koji će biti usmeren u svrhu lečenja druge dece.

"Ideja je da se na razini Republike Hrvatske u Rijeci registruje fond koji će finansirati ovakve slične slučajeve. Mili je trebalo 2,2 miliona dolara, ostalo je oko 3,2 miliona dolara i mislim da neke donacije još uvek pristižu. To će biti u fondu kojim će se sanirati ovakvi i slični slučajevi", objasnio je Milin deda.

Ljudski život nema cenu

"Fond se ne bi punio iz akcije u akciju, nego bi se punio stalno i skupljao bi se novac za decu koja nemaju sredstava da se leče. Naravno da je rešenje sistem, ali ako sistem ne može, onda su ovakve akcije dragocene. Ljudski život nema cenu, on se ne može meriti vrednošću kuća. Fond udruženja apsolutno da, ali priču bi morao da vodi sitem, rekao je.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Printscreen/Youtube

Kurir