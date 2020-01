IPAK BEZ NUKLEARNOG OTPADA U DVORU: Hrvatska odustaje od skladišta na Trgovinskoj gori!

To je rečeno banjalučkom portalu Nezavisne u opštini Dvor, a kao razlog se navodi to što je zaključeno da bi premeštanje lokacije bilo previše skupo i da je došlo do nepotrebnih političkih tenzija sa Slovenijom.

"Videćemo šta će biti od toga, a stav stanovništva u opštini je i dalje nepromenjen kad je reč o tom pitanju", rečeno je u opštini Dvor.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača kaže da je za njih i dalje neprihvatljivo da se izlažu zdravstvenim rizicima i da očekuju da se uključi novi Savet ministara BiH kako bi se bilateralno pronašlo rešenje s Vladom Hrvatske.

"Imamo obećanje Zorana Tegeltije, predsedavajućeg Saveta ministara BiH, da će tu temu uzeti u prioritet. Njegova ideja nije da se ide odmah s tužbom, što smo mi predlagali, nego da se pokuša da se u bilateralnim razgovorima pronađe adekvatno rešenje", rekao je Drljača.

