MILANOVIĆ BI DA POVUČE IZ AVGANISTANA, A OVO SU PROTIV ARGUMENTI: Oni nisu u borbenoj misiji, uče decu da pišu i čitaju

"To nije naš rat, to nije čak ni NATO-ov rat. Mi smo smanjili hrvatski kontingent na 50 vojnika i onda se kasnije opet povećao. Mislim da Hrvatska treba povući svoje vojnike iz Afganistana", rekao je Milanović novinarima posle pogibije hrvatskog vojnika Josipa Briškog u Avganistanu.

Podsetimo, Hrvatska je prošlog septembra, nešto više od mesec dana nakon što je Briški poginuo, poslala svoj 11. po redu hrvatski kontingent (HRVCON) za Afganistan. Tamo učestvuje u sklopu mirovne misije Odlučna podrška, pod komandom NATO-a. Radi se o naslednici misije ISAF (Međunarodna snaga za pomoć pri bezbednosti) koja je završila 2014. Od 2003. do danas kroz ove misije prošlo je više od 5.000 hrvatskih vojnika. Trenutno se u Avganistanu nalazi 110 pripadnika i pripadnica Oružanih snaga Republike Hrvatske. S druge strane, hrvatski vojni pilot Stjepan Bedić objasnio je kakav su i koliki doprinos hrvatski i drugi vojnici članica NATO-a ostvarili u Avganistanu.

"2 miliona devojčica i 3 miliona dečaka je dobilo priliku da uče da čitaju i pišu pa na dalje, zahvaljujući, između ostalog, i Josipu Briškom. 28 žena u avganistanskom parlamentu također može zahvaliti za tu priliku, između ostalog i Josipu Briškom. Inače, u Hrvatskoj je 19 odsto žena u saboru, u SAD-u 20 odsto, a u EU 31 odsto", napisao je Bedić.

"Misija u Afganistanu ima definitivno pozitivne ciljeve: tamo se uzgaja mak, odatle se izvozi heroin, ako možemo pomoći da se to zaustavi, odnosno drži pod kontrolom, da osposobimo lokalne vlasti da to rade, onda je to dobar razlog", kaže penzionisani oficir Hrvatske vojske, pa dodaje: "A treba imati u vidu i tko je na drugoj strani. A to je živo zlo, u rangu s ISIS-om. A svijet je naravno povezan, vidjeli smo to već. Stoga mi u okviru te misije radimo što možemo."

Službeni cilj ove misije je obuka, savjetovanje i asistiranje afganistanskih oružanih snaga, koje su preuzele glavnu ulogu u borbenim operacijama.

Postoje dobri argumenti i za ostanak Hrvatske vojske u Afganistanu, ali i za njezino povlačenje. No, takvu odluku definitivno ne bi trebalo donositi na brzinu i radi skupljanja političkih bodova, zaključuje Index.hr.

