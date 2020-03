STATUS HRVATSKE DOKTORKE ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE: Sve je počelo kada je penzioner došao po redovnu terapiju

Jučer u ambulantu ulazi stariji čovjek s maskom. Došao je po recept za jedan simptomatski lijek protiv proljeva koji mu je propisao onkolog. On je u trenutno procesu KEMOTERAPIJE. Leukociti su mu vjerojatno oko 1. (čitaj: imuniteta nema) Moje pitanje je naravno bilo zna li što se događa oko njega i da je najrizičnija skupina za zarazu te zašto nije poslao nekog drugog da mu podigne lijek u ljekarni. Pomalo bijesna, razočarana, u nevjerici... On kaže da nema nikog svog, a susjedi mu sigurno ne bi otišli jer su u panici. . Ljudi dragi, kao liječnica VAS MOLIM da u ovoj gunguli ne zaboravite one male, ugrožene, slabe i nemoćne. Nema smisla da oni sada hodaju po čekaonicama, ljekarnama i trgovinama. Po zgradama i susjedstvu ostavite svoj broj uz poruku da ćete im otići u trgovinu ili ljekarnu. Zaštitimo najslabije. Ne okrećite glavu! 🤍 . Ovim putem apeliram i na kolege ‘blogere’ i sve ostale s bilo kakvim medijskim utjecajem da podrže medicinsko osoblje te da svim kanalima poruče narodu da #ostanedoma i pomogne ugroženima. Treba nam pomoć, sami ne možemo.

