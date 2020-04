ŠOK INTERVJU! Odbili su da me testiraju iako sam bio u kontaktu sa ZARAŽENIMA OD KORONE! Nadležni u Hrvatskoj ćute...

U Hrvatsku sam ušao 15. marta na povratku iz Austrije gde radim. Na granici sam dobio rešenje o samoizolaciji i smestio se u Osijeku gde sam iznajmio stan, odlučivši da poštujem propisane mere. Nakon tri dana javili su mi se Šveđani, muzičari koji su svirali u kafiću, u sastavu austrijskog hotela u kojem sam radio. S obzirom da sam sa njima bio u kontaktu javili su da im je utvrđena zaraza COVID-om 19”, počinje priču osoba koja nam se javila kako bi ukazala na niz propusta u sprovođenju zaštitnih mera.

“Tada sam se obratio svom lekaru i epidemiološkoj službi i na svoje iznenađenje saznao da do tada uopšte nisam bio u evidenciji osoba koje imaju rešenje o samoizolaciji. U evidenciju sam ušao tek tada, tri dana nakon povratka iz Austrije i dolaska u Osijek. Bio sam savestan i nigde nisam izlazio, ali da sam kršio samoizolaciju, osječka policija to ne bi mogla da utvrdi jer moje ime nije bilo uneseno u popis osoba u samoizolaciji. To znači da je sistem negde zakazao, jer je policija trebalo da bude obaveštena o mestu gde se nalazim u samoizolaciji kako bi mogla da kontroliše da poštujem mere”, nastavlja naš sagovornik, koji je tražio da ostane anoniman.

NISU ŽELELI DA GA TESTIRAJU

Kaže kako je uredno prijavio svoje trenutno boravište, ali da ga sve ovo vreme do danas, kada ističe rok samoizolacije, niko nije kontrolisao.

“S obzirom da sam bio u kontaktu sa zaraženim osobama javio sam se epidemiološkoj službi i zatražio testiranje. Odgovoreno mi je kako se testiraju samo osobe koje ispunjavaju dva uslova: epidemiološki i simptomatski. Kako nisam imao simptome bolesti, rečeno je da ne mogu da me testiraju.

Naravno, složio bih se s tim da nisam saznao kako postoje izuzeci. Imam pouzdane informacije kako je poznati osječki preduzetnik koji takođe nije imao simptome na COVID 19, već samo kontakt sa zaraženim osobama, bio testiran, kao i deo njegove porodice, te menadžment firme. Ako važe pravila da se testiraju samo osobe koje imaju i epidemiološke i simptomatske uslove, onda bi to trebalo da važi za sve, a ne da za uticajne i imućne važe izuzeci”, kaže naš sagovornik.

BEZ ODGOVORA NADLEŽNIH

Telegramu je u Kriznom štabu Osječko-baranjske županije, gde smo želeli da proverimo informaciju o navodnim izuzecima od pravila o testiranju, rečeno kako oni ne raspolažu podacima ko je testiran, pa smo se obratili odgovornima u osječkom Zavodu za javno zdravstvo.

Na direktno pitanje poslato putem SMS da li je bilo izuzetaka u testiranju i dal i je tačno kako je jedan poznati osječki preduzetnik, zahvaljujući vezama i poznanstvu, uspeo da bude testiran mimo pravila koja se primenjuju, odgovoreno nam je: ”Svaki dan imamo konferenciju za medije i izvan toga ne možemo, nažalost, ništa više reći po savetu državnog štaba”.

Informacija našeg sagovornika tako nije potvrđena, ali ni demantovana, što ostavlja mogućnost da je testiranja na koronavirus, mimo uspostavljenih pravila, ipak bilo.

“Bio sam spreman da platim trošak testiranja, jer danas, kada mi ističe 14-dnevni rok samoizolacije, želim da odem u posetu roditeljima i da budem siguran da nisam potencijalni nosilac zaraze. Odbili su i to. Kada sam rekao kako je u medijima objavljeno da je premijer Andrej Plenković sam platio testiranje, odgovorili su: pa niste valjda umisli da ste važni kao i premijer”, kaže naš sagovornik.

