U Hrvatskoj je korona virusom zaraženo 26-toro dece do 10 godina, a najmlađe ima četiri meseca.

Majka bebe je takođe zaražena korona virusom.

I majka i dete su dobro, nemaju nikakvih simptoma, a njihovo stanje se kontinuirano prati sa velikom pažnjom, izjavio je direktor Hrvatskog instituta za javno zdravlje, Krunoslav Capak.

"Imamo 26 dece do 10 godina i 33 dece, odnosno mladih, od 10 do 20 godina, dakle ukupno 59 osoba do 20 godina", rekao je Capak, prenela je zagrebačka N1 tv.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Profimedia

Kurir