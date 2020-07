ANALITIČARI O REZULTATIMA IZBORA U HRVATSKOJ: Plenković je glavni adut ubedljive pobede HDZ, najveći gubitnik je SDP

Marketinški stručnjak i analitičar Krešimir Macan kaže da je HDZ uspeo da uveri birače da je bitno ko će ih voditi u ovim izazovnim kriznim vremenima.

"Rekli su u krizi se poznaju lideri i to su potvrdili birači. Imali su lidera, kampanju i odradili do kraja teren. To je sve nedostajalo Restartu i obilo im se o glavu jer su išli "sigurno"", rekao je sinoć Macan za sarajevski portal Klix analizirajući po svemu uverljivu pobedu HDZ-a.

Prema njegovim rečima, platforma Možemo je narastao kod nezadovoljnih u Zagrebu i šire, kako zemljotresom tako i drugim stvarima koje ne funkcinišu na levici.

Komentarišući rezultat Mosta nezavisnih lista, Macan je rekao da je ta stranka odradila odličnu kampanju.

Domovinski pokret pevača Miroslava Škore ima dobar rezultat, dodaje, ali ispod njihovog očekivanja i s ovim rezultatom HDZ-a nema toliki pregovarački potencijal.

"Pametno, Focus i Stranka s imenom i prezimenom su zajedničkom koalicijom svaki zasad osvajaju po mandat. I za kraj izgleda da je Dragan Čović i birači HDZ-a iz Bosne i Hercegovine održali obećanje Andreju Plenkoviću i da su odradili sva tri mandata iz dijaspore. Kad tako odradite do detalja pobeda mora biti vaša", zaključio je Macan.

Novinar Večernjeg lista Zoran Krešić za Klix kaže da je za sve, sasvim sigurno i za HDZ-ovce, ostvareni rezultat te stanke na današnjim izborima bio iznenađujući.

"Po meni, potvrdilo se da su bila presudna dva sučeljavanja između Andreja Plenkovića, koji se pokazao neprikosnovenim političkim liderom u Hrvatskoj u odnosu na Davora Bernardića. Najveće iznenađenje je pak porast koalicije Možemo i Mosta koju su svi otpisivali uoči ovih izbora. Mostu je život udahnuo Mostarac Nino Raspudić pokazujući se političkim kapitalcem. Sada će Plenkoviću biti puno jednostavnije da sastavi novu vladu", rekao je Krešić.

Prema informacijama sarajevskog portala sva tri mandata dijaspore iz BiH otišla su HDZ-u.

Kao razlog toga Macan i Krešić vide u mobilizaciju HDZ-a BiH i podele Mosta i Domovinskog pokreta na dve liste.

