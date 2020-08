HRVATSKI ANALITIČAR PROZREO FARSU DRŽAVNOG VRHA: U Gruborima je komemoracija pobede zločinaca! (VIDEO)

Politički analitičar ŽŽarko Puhovski ocenio je da su poruke izgovorene danas u Gruboru, na komemoraciji ubijenim srpskim civilima, važne, ali je, ističe, važan i kontekst, koji se svodi na poslovicu "Too little, too late", odnosno "prekasno".

Gostujući na zagrebačkoj N1 tv, Puhovski je rekao da su predstavnici vlasti došli u ispražnjen kraj, mesto duhova.

"Tamo su ih rasterali, pobili i tamo nikoga neće biti. Tamo se komemorira pobeda zločinaca", kaže Puhovski.

Bilo je važno, dodao je, ne preterivati sa velikim rečima, a ovog je puta Zoran Milanović bio najuverljiviji, jer nije uleteo u igranje "novog Tuđmana", nego je razumno rekao šta je trebalo reći.

"I svi su rekli da je žžrtva žžrtva, a zločinac je zločinac. To se decenijama nije moglo čuti - ali za ovaj deo Hrvatske prekasno. Videćemo hoće li tako biti i za ostatak zemlje", rekao je Puhovski.

Rekao je da mu se posebno važžno čini to da je politika sećanja na ono što Hrvatsku, kako je rekao, žulja, “ne na naše nacionalne velike trenutke nego sramote".

"Ta je svest je ono što je Hrvatskoj nedostajalo, jer se u velikoj pobedi htela zaboraviti tamna strana meseca. Na Grubore je prvo upozorio Hrvatski helsinški odbor nekoliko meseci nakon pokolja. Za postupke, procese je sada prekasno. Ako nekoga i osude - dobro, ali za to je prekasno. Sada se treba osvestiti i stideti, i shvatiti koja je cena držžave i nezavisnosti", rekao je Puhovski.

Kazao je i da je prilikom upozorenja Helsinškog odbora 1995. Mate Granić rekao da se mora stati na kraj sramoćenju države.

"Ja sam rekao da moramo reći koja je cijena oslobođenja. Hrvatska držžava je pokušala da žrtve sistemtski zaboravi i sada neke stvari treba izvući ispod tepiha”, rekao je Puhovski.

Smatra da je potpredsednik hrvatske vlade I ministar branitelja Tomo Medved bio najvažžniji govornik danas.

"Drugi su tu bili zbog služžbene dužnosti, a on je po dosadašnjem shvatanju političkog života iz drugog vica. I rekao je neke jednostavne reči, nabrojao je razne lokacije po Hrvatskoj u kojima su se dogodili zločini i dao je do znanja da želi da se stvari normaliziraju. I dalje se događa da se ljudi u kafićima i porodicama zabavljaju pričama o ubijanju Srba, a drugi ih samo gledaju. Neki to nisu činili, nego se time samo hvale, ali činjenica je da se to događa svakodnevno", kazao je Puhovski.

Rekao je i da je važžno je Hrvatska izašla iz nesuvislih konstrukcija koje je koristila Kolinda Grabar Kitarović, jer su danas žžrtve nazivane hrvatskim držžavljanima.

"Time se daje do znanja da se shvata da su ovo sve hrvatski gubici. Nacionalisti govore o Blajburgu kao mestu hrvatskih gubitaka, a o Jasenovcu ne govore na taj način. Hrvatska je oštećena ubijanjem civila na svom terenu i sada je važno to shvatiti", rekao je Puhovski.

Važžno je, ističe, društveno osramotiti ubice i ubijanje, dok se prema počiniteljima nekih zločina, ukazuje, postupalo tako da su nagrađivani.

“Čovek koji je ubio Aleksandru Zec bio je telohranitelj ministra odbrane, drugi koji su u tome učestvovali su dobili ordenje. Zločin je zločin", jasan je Puhovski.

Kaže da je gotovo siguran da pravosudnog epiloga neće biti, ali je važno društveno osramotiti ubice i ubijanje.

"Sud je ustanovio da su pripadnici ATJ Lučko se ponašali sa zaverom ćutanja. Sud je to konstatovao, ali nikoga nije osudio", rekao je Puhovski I istakao da su Grubori “čist slučaj etničkog čišćenja”.

Rezultat je, kaže, da je za 10 godina tri puta smanjen broj Srba.

“Etničko je čišćenje bilo srpsko-hrvatsko, u tome nema spora, ali ovde se radilo o tome da se pokaže da ni za koga, a posebno za vas nema mesta. To ćemo ostaviti medvedima i divljini, radije nego Srbima”, kaže Puhovski.

Važno je, ističe, da se pokažže da je Hrvatska svesna svog duga časti.

”To je slika koju će Srbija videti, ali danas je važžno da osamostaljena srpska manjina može komunicirati s hrvatskom većinom", rekao je Puhovski.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir