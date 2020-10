DRAMATIČNA SITUACIJA U HRVATSKOJ: Zdravstveni sistem pred kolapsom zbog korone, evo kada bi moglo da dođe do pucanja

Zagrebački Jutarnji list piše danas da je hrvatski zdravstveni sistem pred kolapsom i da je, kako navode, otprilike već poznat datum kada bi moglo doći do njegovog pucanja.

Prema pisanju zagrebačkog dnevnika, Klinički bolnički centar "Sestre Milosrdnice" u ovom trenutku je van pogona i ima 124 zaposlenih, njih 30 pozitivno na virus korona, a 95 ih se nalazi u samoizolaciji.

U Kliničkoj bolnici Sveti Duh testirano je 250 osoba i dosad je stiglo 11 pozitivnih nalaza, a danas se očekuje još desetak pozitivnih.

U samoizolaciji je 48 zaposlenih.

Bolnica u Splitu može bez teškoća da funkcioniše dok broj hospitalizovanih ne pređe 50, a sada imaju 30-ak pacijenata.

U Međimurju, gde broj obolelih stalno raste, situacija je, kažu, zasad zadovoljavajuća - do kada, ne znaju.

Dnevni broj zaraženih i hospitalizovanih raste, a vlada, piše list, nije izložila nikakav konkretan plan borbe protiv epidemije.

Naučne projekcije, dodaju, pokazuju da bi već za dve sedmice broj hospitalizovanih mogao da preraste 1000 i to je, kažu, tačka u kojoj je funkcionisanje zdravstvenog sistema ozbiljno ugroženo - pre svega zbog izloženosti zdravstvenog kadra zarazi.

Moglo bi se, ističu, dogoditi da o obolelilima nema ko da brine.

"Razmatramo da, dok se situacija ne ustabili, ponovno prijeđemo na sustav kakav smo imali, odnosno da se primaju samo hitni pacijenti i svi oni kojima neodlazak liječniku, poput osoba na kemoterapijama, može direktno utjecati na liječenje, a da se ostalo odgodi. Ovakav dnevni porast broja oboljelih utječe i na zdravstveni kadar", navode.

"Nasi zaposleni žive i izvan bolnice, putuju javnim prevozom, imaju ukućane, decu, moraju odlaziti u prodavnice", kaže Mario Zovak, v. d. direktor Vinogradske bolnice.

Hrvatska danas beleži više od 1.000 novozaraženih, što je najviše do sada u jednom danu, a juče ih bilo 793.

Sve je više zaraženih u domovima za starije.

"Trenutno imamo 439 bolesnika u bolnicama uz 3,5 hiljade žraženih. Ako nastavimo ovakvom stopom sledeće sedmice doćićemo do 700 bolesnika u bolnicama i oko šest hiljada zaraženih jer će se neki izlečiti. Ove brojke naš zdravstveni sistem ne može da podnese bez značajnih problema", upozorio je dr. Ozren Polašek, šef Centra za globalno zdravlje.

Ističe da bi samo nedelju dana kasnije u Hrvatskoj moglo doći do 1.000 hospitalizovanih 9.000 zaraženih.

"To znači da bismo do 30. oktobra mogli doći do brojki koje sistem ne može da izdrži", rekao je Polašek.

Hrvatska je, sudeći prema odgovoru dobijenom iz vlade, piše list, izvršna vlast nema konkretan plan koji se bazirao na merljivim kriterijumima od kojih zavisi uvođenje mera, pa je prema dostupnim informacijama, ta zemlja retka članica EU bez jasnih smernica šta činiti u kojoj situaciji, piše list i dodaje da se epidemiolozi slažu da je zaraza van kontrole.

