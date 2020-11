SPOPAO ZAGREPČANE SA SRPSKIM IZRAZIMA: Ofinger svi pogodili, najviše muke imali sa bešikom i buđelarom! (VIDEO)

Bešika, bešika ... Da li se to ljulja? U šta se dete stavi dok spava? Mora biti, inače ni ti ne znaš. Ili?, Prolaznik je pokušao da objasni značenje reči „bešika“, odnosno - na hrvatskom mjehur..

Ovaj izraz je svima najviše smetao, posebno kada je Leon pokušao da im pomogne i rekao da je to organ. Samo je jedna dama odmah znala tačan odgovor.

Prolaznici u centru Zagreba imali su gotovo iste probleme sa terminom „sočiva“, ali tada je „ofinger“ spasio stvar. Skoro svi su odmah pogodili.

"Podseća me na predmet ... Ček, ček, to je vešalica", rekla je devojka na Trgu gotovo bez poteškoća, a uz malu pomoć Leona, ovaj pojam odmah je pogodio još jedan Zagrepčanin.

Posle ofingera, ponovo su počele muke, ovog puta od strane „buđelara“.

"Šta je to? Koji je to jezik uopšte? Ne znam, zaista ne znam šta je to", jedan prolaznik je bio očajan, a drugi je tražio od Leona da joj da malo vremena da razmisli. Ali na kraju se nije mogla setiti o čemu se radi.

"Momak, možda je to buldožer?" njen partner je želeo da joj pomogne, ali nije bio baš blizu. Malo ko je znao da buđelar zapravo znači novčanik.

