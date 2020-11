MLADI HRVATI UZVRAĆAJU UDARAC VLADI: Uložili 840 hiljada evra u biznis, i ne nameravaju da ga zbog korone zatvore (VIDEO)

Među njima su i neki sa višegodišnjim radnim iskustvom, koji su bili prinuđeni da zatvore svoje firme i firme ili otpuštaju radnike, ali i oni koji su uložili životnu ušteđevinu, podigli kredite, tražili investitore i na drugi način otvorili kompanije i radnje koje otvaraju radna mesta. Mnogo se govori o ugostiteljima i njihovoj borbi, ali tim Jutarnjeg posetio je luksuzni fitnes centar, koji se, kao i druge teretane u zemlji, suočava sa zabranom poslovanja.

Međutim, mladi brat i sestra, Rea Rukavina i Raul Ivičić, ogorčeni merama Nacionalnog štaba civilne zaštite, ne nameravaju da se predaju. Odlučili su da će pravo na rad braniti i pred Ustavnim sudom, pa će ove nedelje podneti zahtev za ocenu ustavnosti propisanih mera za odbranu svog poslovanja.

Dočekuju novinare u odličnoj teretani, vidi se da je u nju uloženo mnogo novca.

"Pa, nije malo. Tačnije, oko 840 hiljada evra. Samo ovaj, poseban sportski pod kojim hodate, koštao nas je čak 15.000 evra" kažu nam Rea i Raul. Tu je i skupa oprema za vežbanje, a važna stavka ulaganja je iznajmljivanje prostora većeg od 300 kvadratnih metara kapaciteta do 200 članova, koji trenutno iznajmljuju, ali nameravaju da kupe.

Poslednjih dana u javnosti su objavljene brojne priče o preduzetnicima koji su otvorili svoja preduzeća neposredno pre nego što je Štab doneo odluku da ih zatvori, što im je nanelo veliku štetu. Komentari na takve tekstove uglavnom su govorili o tome kako su „trebali znati bolje“ i da se očekuje novo zatvaranje. Međutim, u slučaju ove teretane važno je znati da se investicija pripremala dve godine, čak i kada smo bezbrižno trčkarali u sportskim centrima ili ispijali kafu na suncu zagrebačke „špice“. Upravo tada, junaci naše priče počeli su da ulažu. Oni posluju godinama. Samo nekoliko zgrada dalje imali su dobro uspostavljen porodični fitnes centar. Zvuči neverovatno, ali svih pet zaposlenih koji rade u centru su iz iste porodice i svi su diplomci kineziologije. Sportska porodica u pravom smislu pojma.

"Sve smo započeli brat i ja i naša sestra Paola Ivičić, suprug Tomislav Rukavina i Raulova devojka Iva Drašković. Imali smo vrlo uspešnu teretanu koja je brojala više od 100 članova. Dostigli smo puni kapacitet. Shvatili smo da postoji interes za širenje, zasnivali smo se na individualnom pristupu i grupnom radu. Zatvorili smo staru teretanu i krenuli dalje. Odlučili smo da napravimo vrhunski centar za malo ozbiljnije vežbače. Prikupili smo životnu ušteđevinu, pronašli investitora koji će nas „gurati“ dok ne postignemo uslove kredita i počeli da nabavljamo vrhunsku opremu. Sve smo dogovorili od nule", kažu sagovornici da su 26. oktobra, posle dve godine mukotrpnog rada, konačno otvorili svoj centar. Pokazuju nam lepo uređene svlačionice, prostor za sportsku masažu, prostor za grupne treninge kao i glavnu prostoriju u kojoj je najskuplja oprema za vežbanje. Ponosni su što su veći dio otkupili, što god su mogli, od domaćih proizvođača, što je dalo poticaj hrvatskoj ekonomiji. Otvorili bi ga ranije, plan je bio uzaludan, ali zbog problema sa koronavirusom sve je trajalo duže, kažu.

A onda je prošle nedelje, u sredu, stigla najava da bi se mogle zatvoriti i teretane. Nisu mogli da veruju.

"Nezvanično saopštenje videli smo u Jutarnjem listu. Bili smo sigurni da to ne može biti istina. Ipak, ispostavilo se da su vesti bile tačne. Od kraja nedelje bili smo prisiljeni da zatvorimo vrata. Zamrzli smo status svih članova koji su platili članarinu, kako bi mogli što pre da nastave da vežbaju. Dirnuli smo se da su neki u četvrtak popodne, kada je već bilo jasno da nećemo moći raditi, insistirali na plaćanju članarine da bi nam pomogli. Rekli smo im da to nema smisla, ali bili su uporni i hvala im na tome. Ali troškovi su ogromni. Investitor je pristao da nas čeka mesec dana sa zakupom, ali svesni smo da ne možemo iskoristiti ovu situaciju na njegovu štetu i da to neće dugo potrajati", kažu nam.

Najave su da će novo "zaključavanje" trajati samo tri nedelje, ali na železničkoj stanici u njega nemaju puno poverenja.

"Da, kažu 21. decembra, iako mi u to zaista ne verujemo. Da se ​​otvaranje ipak dogodilo, malo bi nam značilo. Ko dolazi na vežbanje na Badnjak ili Božić?", Pitaju kroz gorki smeh.

Veruju da će biti bez posla barem do sredine januara.

Pitamo ih zašto su odlučili da podnesu ustavnu tužbu.

„Mere su apsurdne. Niko ne poriče opasnost od korone sa, ali mere koje su, navodno, usvojene radi zaštite zdravlja ljudi. Pokušajmo to malo da analiziramo. Prvo, naša teretana ima stroge higijenske propise, kao, uostalom, i većina drugih teretani. Nije dozvoljeno ući u obuću spolja. Obavezno je presvlačenje, korišćenje peškira i dezinfekcija i čišćenje svakog uređaja nakon upotrebe. Ljudi nisu jedni preko drugih niti „prskaju znoj“, kako neki misle. To su ozbiljni vežbači. Oni su po pravilu znatno boljeg zdravlja od ostatka populacije, a ako se osećaju lošije nego inače, neće doći na trening, jer čovek koji je bolestan nema previše volje za treningom. Dalje, dokazano je da su ljudi koji vežbaju boljeg zdravlja i jačeg imuniteta. S druge strane, na primer, gojaznost je važan faktor smrtnosti od koronavirusa i izbegava se redovnim vežbanjem. Sve u svemu, ova mera ni na koji način ne doprinosi zaštiti zdravlja, već upravo suprotno, a mi ćemo to pokušati da dokažemo na Ustavnom sudu “, kažu nam mladi brat i sestra.

Oni veruju da će imati sreće i da će sudije prepoznati njihovu žalbu. Apsurdno im je da svi smeju da šetaju pretrpanim tržnim centrima, ali ne smeju da vežbaju kako bi bili zdraviji i upravo to će pokušati da dokažu.

"Verujem da imamo šanse. Angažovali smo advokata i za nekoliko dana, najkasnije do kraja nedelje, podnećemo zahtev za ocenu ustavnosti mera. Nemamo vremena za čekanje. Brojne teretane i fitnes centri slični su nama. Mi to ne želimo, znamo da smo u pravu i da se ovde krše neka osnovna prava, niko nas nije konsultovao, poštovaćemo sve propisane mere, možemo se držati na distanci, imamo beskontaktni sistem ulaska u teretanu, jedan od retkih u Zagreb, gde ljudi ulaze putem pribadače sa mobilnog telefona i mobilne aplikacije. od kojih se gotovo niko nije zarazio u fitnes centru, već negde drugde “, navode oni.

Drugim rečima, kažu, zatvaranje takvih centara je potpuno besmisleno i kontraproduktivno, a ova sportska porodica to namerava da dokaže, a da pritom ne ugrozi ni najviše državne institucije.

