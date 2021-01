HRABRI POST HRVATSKOG POSLANIKA Imam koronu i na kiseoniku sam, doktor je optimista: Nije još vreme za pisanje testamenta!

Bivši hrvatski premijer Ivica Račan ima koronu, a sinoć je na kiseoniku završio u Infektivnoj bolnici Fran Mihaljević. Kaže da je u umerenom stanju i da je do daljeg u bolnici.

"Večeras se moje stanje Covid-19 pogoršalo sa disanjem. Došao sam u bolnicu Fran Mihaljević i biću tamo do daljeg. Na kiseoniku sam. Infektivna upala pluća se razvija. Stanje je umereno. Na direktan upit lekara, da li bih se trebao pripremiti za svaki slučaj testament, odgovorio je - još ne, da će biti dovoljno vremena za to ako se pogorša".

Juče je objavio da mu je 11. dan zaraze i da je idiot taj koji je prvi rekao da je to samo mali jači grip.

"Poštujem to što ima puno ljudi koji su prošli sa blagim simptomima, ali ja nisam među njima. Puno puta sam imao grip, ovo je nešto sasvim drugo. Iscrpljenost, umor, iscrpljenost su nestvarni. Temperatura može da ide i do 39 kroz Lupocet i Brufen. uspeo da spavam više od sat ili dva u komadu 6 dana. Večeras uopšte nisam mogao da spavam, iscrpljen sam i sve me boli kao stado konja koje prelaze preko mene. Uglavnom ... Borba “, opisao je.

