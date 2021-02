ZA SAD NIŠTA OD RAFALA, F-16 I GRIPENA: Hrvatska ponovo odložila kupovinu lovačkih aviona

Hrvatski premijer Andrej Plenković na konferenciji za novinare posle sednice vlade na novinarsko pitanje kada će biti doneta odluka o borbenim avionima, samo je kratko rekao da će na to morati da se sačeka.

Plenković je za vreme desetominutne konferencije za novinare na kratko novinarsko pitanje “Kada ćete doneti odluku o borbenim avionima? Rekli ste početkom godine…” izjavio:

“Sačekaćemo, sačekaćemo još, to je bilo to. To je bilo pre nego što se desio zemljotres. U ovom trenutku imam fokus na ... na Banovinu i na... ja se nadam, sutra usvajanju zakona", rekao je Plenković.

Kako javlja specijalizovani hrvatski vojni portal Obris.org sa ovom Plenkovićevom izjavom ponovila se situacija iz aprila 2020, kada je hrvatska javnost saznala sasvim slučajno da je u toku proces za nabavku novog borbenog aviona.

Podsetimo Hrvatska je posle stručne analize jednoglasno donela odluku da će se zaključak o najboljoj ponudi doneti između dve ponude za nove avione američkog F-16 Block 70 i švedskog Gripena C i D i dve ponude za polovne avione francuski Rafal F3R i izraelski F-16 Block 30.

Kurir.rs/Andrej Mlakar

