HRVATSKE MUKE SA NABAVKOM BORBENIH AVIONA: Kad se prizemlji poslednji MIG-21, hrvatsko nebo najverovatnije čuvaće stranci

To je garancija da se ugovor s odabranim ponuđačem potpiše do kraja godine, piše Jutarnji list.

Međutim, zbog odgađanja odluke gotovo je sigurno da nove borbeni avion hrvatski piloti neće moći koristiti 2024. godine kada ističu resursi postojećim MiG-ovima 21. Stoga će morati da pronađu novo rešenje kako premostiti vreme između prizemljenja migova i preuzimanja novog aviona i njegove upotrebe u Hrvatskoj, tvrde sagovornici lista iz vojnih krugova koji su dobro upoznati s procesom nabavke borbenog aviona.

Posle potpisivanja ugovora kreće dvogodišnja obuka pilota, mehaničara i oružara. Veoma važno je pripremiti i postojeću infarstrukturu za prihvat novih letelica. I sami ponuđači su rekli da je za isporuku njihovih aviona, bez obzira na to jesu li novi ili polovni, potrebno minimalno dve do četiri godine.

Predstavnici maričke kompanije Lokid Martin, proizvođača aviona F-16 Block 70, već su objavili da im je za proizvodnju i isporuku od potpisa ugovora potrebno tri do četiri godine. Dakle, ako bi se ugovor potpisao ove godine, avioni bi bili isporučeni 2024. ili 2025. godine. Kao što je Jutarnji list već pisao, u Francuskoj presudnim smatraju potpisivanje ugovora ove godine, što je naglasila i njihova ministarka odbrane tokom posete Zagrebu, kako bi avione mogli isporučiti 2024. i 2025. godine.

Šveđani su, nezvanično tvrdili da novi Gripen mogu isporučiti dve godine nakon potpisa ugovora, ali to nikad nije službeno potvrđeno. U svakom slučaju, već je jasno da će zbog višegodišnjeg hrvatskog otezanja nabavke novih aviona Hrvatska s odabranim partnerom morati dogovoriti prelazno rešenje za period od trenutka prizemljenja MiG-ova do završetka obuke na novom avionu.

U ovom trenutku Hrvatska ima osam operativnih borbenih aviona. Iako su komandant HRZ i Načelnik generalštaba izjavili da će deo migova morati biti prizemljen 2023. Ministar odbrane Mario Banožić tvrdi da će sve letelice biti prizemljene 2024. kad ističu resursi remontovanim avionima.

Bez obzira na to verbalno produženje resursa do kraja 2024, novi avioni dotad ne mogu biti isporučeni, niti piloti i mehaničari ne mogu ovladati novim sredstvom. Stoga je jedno od rešenja da država s kojom se ugovori nabavka novih aviona pošalje određeni broj aviona, pilota i mehaničara u bazu Pleso odakle bi se jedno vreme dok ne stignu hrvatske letelice obavljala kontrola vazdušnog prostora.

U slučaju da se ugovor potpiše sa SAD, moguća je i varijanta da Amerikanci hrvatski vazdušni prostor nadziru iz baze u Avijanu. I sve to pod uslovom da hrvatska vlada u sledeća tri meseca donese odluku s kim će se potpisati ugovor i to učini do kraja godine.

