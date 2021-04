SKINULI SU ME GOLU I PIPKALI PO GRUDIMA I ZADNJICI: Hrvatski graničari seksualno zlostavljali migrantkinju iz Avganistana

Evropska komisija je to opisala kao "ozbiljnu krivičnu akciju“ i pozvala hrvatske vlasti "da temeljno istraže sve navode“.

Danski savet za izbeglice (DRC), navodi da se incident dogodio u noći 15. februara na hrvatskoj teritoriji, nekoliko kilometara od bosanskog grada Velike Кladuše. U izveštaju, u koji je imao uvid britanski Gardijan, žena je rekla da je pokušala da pređe granicu sa grupom od još dve osobe i dvoje dece, ali ih je zaustavio policajac koji je navodno uperio pušku u njih. Avganistanci su zatražili azil, ali, tvrde svedoci, jedan od policajaca je pocepao papire i nasmejao se.

"Uvredio nas je, ošamario je starijeg čoveka koji je bio sa nama i decom i rekao nam da ispraznimo džepove i pokažemo im torbe. Onda me je odveo u stranu i počeo da me pretražuje. Insistirala sam na tome da ne sme da me dodiruje. Pitao me je zašto i rekla sam mu zato što sam žena i muslimanka i to je haram. Udario me je po glavi i rekao mi: 'Ako si muslimanka, zašto si došla u Hrvatsku, zašto nisi ostala u Bosni sa muslimanima?'“, ispričala je žena.

Policajac je navodno ženi skinuo maramu i jaknu. "Kada mi je skinuo jaknu, počeo je da mi dodiruje grudi, a ja sam počela da plačem. Dala sam mu 50 evra koje sam imala u džepu, nadajući se da će prestati. Policajac mi je naredio da skinem sve i ja sam to odbila. Nastavio je da me dodiruje po grudima i pozadi, a ja sam plakala. Policajac mi je rekao da prestanem da plačem gestikulirajući da će me zadaviti ako nastavim. Bilo me je strah, ali prestala sam da plačem", ispričala je ona.

Alarming allegations from Croatian border & these are just the ones we hear about. #Croatia claims lack of evidence & ignores @EU_Commission's demands to properly investigate. It is Croatia's duty to identify anyone on their land and give them due process. https://t.co/dGtZBCt3Es — ECCHR (@ECCHRBerlin) April 7, 2021

Nekoliko minuta kasnije stigao je policijski kombi i migrantima je naređeno da uđu unutra. Posle 20 minuta vožnje im je rečeno da izađu. Policajac je ponovo zatražio od žene da se skine gola.

"Usprotivila sam se i dobila sam šamar uz naredbu: 'Skidaj se gola'. Na sebi sam imala šest majica i tri para pantalona. Skinula sam sve osim jedne majice i jednog para pantalona i pokrila se ćebetom. Prišao mi je i počeo da me dodiruje preko ćebeta. Osetio je moju odeću i ošamario me, rekavši da moram da skinem sve, čak i donji veš. Policajac je onda počeo da me pretražuje i dodiruje, dok sam bila gola. Zatim me pitao da li ga volim. Rekao mi je: ’Volim te, voliš li me? Da li želiš da te vodim negde da budeš sa mnom". Bila sam uplašena i u suzama. Hteo je da me odvede u šumu i pitao me da li razumem na šta misli. Tada me je uhvatio za rame i gurnuo u pravcu drugog policajca. Obojica su imala baterijske lampe pa nisam mogla dobro da bidim. Onaj koji me je dodirivao izvukao je nož i stavio mi ga na grlo. Rekao mi je da će me, ako ikada ikome nešto kažem, ubiti i da ću, ako se ikad vratim u Hrvatsku završiti u šumi, pod njim", ispričala je žena.

Policajac je navodno ponovo udarao ženu i ostale članove grupe po licima, glavama i nogama. Tada im je, kako se izveštava, naređeno da pešače nazad do Bosne.

"Svedočenje je zaista šokantno. Uprkos manjem broju akcija protiv migranata koje je zabeležio DRC 2021. godine, obrasci prijavljenih nasilja i zlostavljanja na granici Hrvatska-BiH ostaju nepromenjeni", rekla je Šarlot Slente, generalna sekretarka DRC-a.

Evropska komisija saopštila je da očekuje od hrvatskih vlasti da detaljno istraže sve navode i da sprovedu odgovarajuće akcije. "U kontaktu smo sa hrvatskim vlastima, koje su se obavezale da će istražiti navode o zlostavljanju na njihovim granicama, pomno nadgledaju situaciju i obaveštavaju Komisiju o postignutom napretku. Кomisija im pomaže u ovom zadatku, finansirajući nezavisni mehanizam praćenja", navedeno je u saopštenju.

DRC navodi da je od maja 2019. gotovo 24.000 migranata ilegalno je došlo u Bosnu - 547 između januara i februara 2021. godine.

Stotine migranata svakodnevno stazama balkanske rute, pokušavajući da dođu do centralne Evrope. Većinu zaustavlja hrvatska policija, pretresa ih, često navodno pljačka i, ponekad nasilno proteruje natrag u Bosnu.

Mreža za praćenje nasilja na granicama saopštila je da su desetine žena i mladih devojaka prijavile da ih muški hrvatski policajci "svuda pretražuju". Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da će istražiti sve navode ali da prelimininarne provere nisu potvrdile nijedu tvrdnju "žena iz migrantske populacije".

"Svojim humanim spasavanjem života stotina migranata koje su izvukli iz minskih polja, provalija, spasili ih od davljenja i snežnih oluja, hrvatska policija je pokazala ne samo organizovan i profesionalan pristup zaštiti državne i granice EU, već, više od svega, posvećenost i humanost. Konstantno prikazivanje hrvatske policije kao brutalne i nehumane grupe sklone pljački i zlostavljanju je sada postalo opšte mesto nepotkrepljeno dokazima", navele su hrvatske vlasti.

Iz hrvatskog MUP-a zaključuju i da svaki put kada se migranti slučajno povrede ili se potiku, oni uvek optuže policiju da su ih pretukli.

Britanski Gardijan je i ranije pisao o zlostavljanju migranata u Hrvatskoj i brutalnim prebijanjima, maltretiranjima i ponižavanjima kojima ih povrgavaju hrvatski policajci i graničari.

Croatian police accused of shaving and spray-painting heads of asylum seekers https://t.co/X2o2Vvj1zz — The Guardian (@guardian) May 12, 2020

Zagreb je odbacio sve optužbe kao neosnovane, iako su ih i Gardijan i DRC dokumentovali fotografijama, svedočenjima i medicinskim izveštajima.

O brutalnosti hrvatskih graničara pisao je i nemački Špigl.

Kurir.rs/K.P.