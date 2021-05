HRVATI NEZVANIČNO OBJAVILI ZAŠTO SU IZABRALI RAFAL A NE F-16V Presudna su bila dva razloga!

Posle održane sednice Veća za odbranu hrvatski mediji objavili su pod oznakom HITNO da je hrvatska izabrala novi borbeni avion i da će on biti nabavljen od Francuske, a ne od SAD.

Međutim, zvanična odluka i dalje nije saopšteno, a ona će biti objavljena 28. maja na Dan oružanih snaga.

Međutim, mediji se pozivaju na nezvanične izvore unutar same komisije koji potvrđuju da je u pitanju avion tipa Rafal F3.

"Međuresorno vladino povereništvo za izbor aviona pre šest mjeseci donelo je solomonsku odluku i Vladi predložilo jedan novi avion kao pobednika, F-16 Block 70/72, i pobednika među polovnim avionima francuski Rafal.

Iako se do sad Hrvatska u nabavci naoružnja oslanjala na glavnog strateškog partnera SAD iz nekoliko razloga procenjeno je da Lokid Martin, proizvošać neće pobediti na hrvatskom konkursu.

Prvi razlog: F-16V još nije počeo sa serijskom proizvodnjom, a postoji i lista čekanja novih kupaca, pa bi avione dobili za četiri do pet godina.

Drugi razlog je cena koja se kreće od 1,5 do 1,7 milijardi evra.

U Razlog zašto se Hrvatska odlučila za Rafal je u taj da se kupovina obavi EU i što se radi o polovnim avionima, koje je francusko RV koristilo desetak godina i što bi cena sa naoružanjem trebala da iznosi 900 miliona evra.

Za Francuze plus i to što je Rafal trenutno jedan od najboljih i najtraženijih borbenih aviona u svetu, i što je sa uspehom isproban u ratnim operacijama. Francuzi su osim toga naglasili da odabere li Hrvatska Rafale, da će to pojačati saradnju i de facto otvoriti joj ulaz na veća vrata u novoosnovani Evropski odbrambeni fond.

