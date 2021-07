HRVATSKI MEDIJI: Uvodi se OBAVEZNA VAKCINACIJA, važiće za 3 sektora; Milanović: Šta sad, proganjaćemo ljude sa karijesom?

Pozivajući se na nezvanične informacije, zagrebački portla Index piše da su u vladi prelomli da će se ići u smeru nekih zemalja Evropske unije koje su već krenule sa sličnim potezima.

Pritisak na javni sektor kada je vakcinacija u pitanju tražili su i preduzetnici nakon što je postalo jasno da je premijer Andrej Plenković čvrsto odlučio da će podrške firmama usloviti imunizacijom, odnosno kovid potvrdama.

Indexu je jutros nezvanično potvrđeno iz vlade da će se obavezno vakcinisanje u pomenuta tri sektora, koji obuhvata oko 180.000 ljudi, među kojima su lekari, medicinske sestre, nastavnici, socijalni radnici, početi već sredinom avgusta ili početkom septembra.

Isti izvori navode i da će se sa uvođenjem obaveze cepljenja ili potvrda ići brzo, najranije već polovinom avgusta, a najkasnije početkom septembra.

Vladi preostaje sa pravnicima da definiše kakve bi se tačno sankcije uvele za one koji neće imati covid-potvrde, ili za one koji odbiju da se vakcinišu, ako ipak dođe do toga da cepljenje za tri sektora postane obavezno.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović prokomentarisao je proces vakcinacije protiv koronavirusa u toj zemlji.

Kako je rekao, ne oseća se ugroženim od strane onih koji se nisu vakcinisali.

"Onaj ko je hteo da se vakciniše, mogao je da se vakciniše. Ne osećam se ugroženo od onih koji se nisu cepili. Vakcinisao sam se, ali mi ćemo i dalje da se razboljevamo. Šta ćemo dalje? Proganjaćemo ljude jer imaju karijes?", naveo je Milanović.

"50 odsto ljudi se nije cepilo. Iz nekog razloga neće. Koji je smisao pritiska prema polovini populacije. To nije ni politički pametno", rekao je Milanović, a prenosi Jutarnji.

On je dodao i da sekretarici neće dati otkaz zato što se nije vakcinisala. Smatra da se treba ponašati na način na koji se ponašaju Britanci.

"Ako vas vakcina štiti, to je to. Imam lošu vest, svi ćemo umreti jednog dana", rekao je Milanović.

