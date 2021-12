MUKE HRVATA KOJI SU KUPILI LAŽNE KOVID POTVRDE: Iako su ih otkrili ne mogu da se vakcinišu, iako bi neki sad hteli!

Međutim, među njima sada, prenosi Dalmacija Danas, ima i onih koji su se predomislili, pa sada žele da se vakcinišu iz straha od težih oblika bolesti. Ali ovo je pomalo bizarna situacija za koju će biti teško naći rešenje. Naime, i 'lažni' se vode kao vakcinisani.

Kako im se sada može pomoći, pokušala je objasniti direktorika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SD Županije Željka Karin.

"Prilikom ulaska u aplikaciju sa imenom i prezimenom ne postoji opcija brisanja podataka da je neko vakcinisan ako zaista nije. Ne možemo izbrisati njegovu navodnu vakcinaciju u aplikaciji. Ta osoba može dobiti drugu dozu, ali neće biti pravilno vakcinisana. Mora da sačeka šest meseci od datuma kada mu je ova navodna prva doza data. Ali to im nije dovoljna zaštita. Oni koji imaju sertifikat za jednu mogu da dobiju drugu dozu, u zavisnosti od toga o kojoj je vakcini reč, u razmaku od tri do šest nedelja za Fajzer, za Modernu četiri nedelje i zatim treću za šest meseci, što bi im zapravo bila druga. Ako „dobiju“ Džonsona, onda mogu dobiti jednu dozu Fajzera nakon šest meseci, ali to ih neće dovoljno zaštititi. Pa neka se jave onima koji su ih upisali jer to nije normalno i ne znam kako su to uspeli. „To je strašno“, odgovorila je Karin.

Kurir.rs/24sata.hr