KOD SEBE IMAM SAMO 3.500, KAKO DA KAŽEM DETETU DA NEMA DEDA MRAZA?! Vapaj majke iz Splita mnoge ganuo

- Dragi ljudi, s knedlom u grlu i baš teška srca pišem ovo. Kako je došao kraj godine, tako su došle i sve naplate... Kao da smo prokleti. Suprugu je "selo izvršenje" na platu početkom decembra. Sutra je Badnji dan a mi do petog u mesecu imamo tek 218 kuna (oko 3.500 dinara). Kako objasniti detetu da neće doći Deda Mraz ove godine? Duša me boli...Nema ni kolača... Glava me boli od razmišljanja od koga pozajmiti, pitati da li možemo da imamo Božić i izgurati do petog. Dobri ljudi, oprostite molim vas... Jako mi je neugodno i teško što smo uopšte u ovoj situaciji, a ne što moram nešto da tražim. Ako ima koja dobra duša da želi da nam pomogne, odužiću vam se. Hvala ako možete, ako ne, opet hvala kao da jeste. Srećni praznici vama i vašoj porodici - napisala je žena kojoj je nakon ove objave inbox bio zatrpan porukama i toplim željama.

Javilo joj je puno dobrih ljudi, neki su odvojili svoje božićne kolače, neki su hteli detetu da ispune želju za Božić, jedna gospođa je ponudila fudbalsku loptu jer njen sin ima viška, ali mama je poručila kako ju je već neko darovao, te da prosledi nekom drugom kog će razveseliti...

Prelepu poruku poslala je jedna Splićanka čiji sin je odlučio da se odrekne svojih darova za Božić kako bi obradovao nepoznato dete iz svog grada.

Mnogo ljudi nije bilo u mogućnosti da pomogne materijalno, ali su poslali svoje tople želje.

- Nažalost, nisam u mogućnosti da vam pomognem, ali od srca vam želim da sledeća godina i sve koje idu budu puno bolje od ove, poručila je jedna članica ove Fejsbuk grupe.

- Ovo što ste rekli da ste se nisko spustili, nikada nemojte tako više niti pomisliti! Naprotiv, vi ste pokazali ogromnu snagu jer ste zagrizli i odlučili da ulepšate svom detetu praznike. Vi ste hrabra mama koja se bori za svoje dete i svoju porodicu rukama i nogama. Svi se mi sutra možemo naći u takvoj situaciji.

Život je prevrtljiv i u jednom trenu imaš sve, a u drugom ništa. Zato glavu gore i osmeh na lice jer ima još dobrih ljudi i vi ćete zbog toga imati bar malo srećnije praznike. I zapamtite, uvek da se dobro dobrim vraća...Kad god vam zatreba pomoć, javite. Koliko možemo, pomoći ćemo, napisala joj je jedna Splićanka.

Mama iz ove priče bila je ganuta na sve ove reči i dobre namere. Zahvaljujući dobrim ljudima, njena porodica imala je Božić i nekako će izgurati do petog, piše Slobodna Dalmacija.

Već na Badnje jutro odlučila je da zatvori post smatrajući kako ima još drugih porodica kojima je podrška potrebna u ovim trenucima.

- Sigurno ima još porodica, koje se nalaze u teškoj situaciji, pa neka se jave - sigurno će neko pomoći. Hvala svima i neka vas Bog blagoslovi i čuva, sve vas i vaše porodice. Želim vam svima ugodne praznike. Hvala što postojite i što još ima ljudi, poručila je svima.

Novinari su sa ovom majkom razgovarali na Badnji dan. Ni sama nije mogla da veruje koliki talas dobrote ju je preplavio zahvaljujući sugrađanima velikog srca.

- Nisam oka sklopila koliko su me ganuli dobri ljudi. Suze mi idu. Ne bih tražila pomoć da mi nije došlo do grla, kaže ova nezaposlena Splićanka, inače inženjerka niske gradnje, sa znanjem italijanskog jezika. Kaže da bi radila bilo šta da može da nađe posao.

