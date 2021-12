ŽENA IZ SPLITA DVA PUTA DOBILA KORONU ALI I DALJE NEĆE DA SE VAKCINIŠE: Plakala sam i proživljavala pravi pakao

Prvi je put koronu dobila u novembru prošle godine, a samo devet meseci nakon toga, opet je bila pozitivna. Bilo je to ovog leta.

- Na poslu mi je jedna kolegica s kojom sam imala kontakt dobila koronu nakon čega sam otišla u izolaciju. Ubrzo sam kod kuće osetila prve simptome, visoku temperaturu koja je trajala danima. Napravila sam PCR test koji je pokazao da sam pozitivna, isprićala je ova Splićanka listu Slobodna Dalmacija.

U danima koji su usledili, kako kaže, proživljavala je pravi pakao koji ne bi nikome poželela.

- Temperatura mi se nije skidala dva nedelje, imala sam stravične bolove u nogama i karlice. Nisam mogla da spavam od tih silnih bolova. Plakala sam od muke, nisam znala kad će to više proći, rekla je ona.

Nakon 15 dana počela je da oseća da joj se telo lagano oporavlja, međutim tada su se pojavili novi problemi.

- Hvatala me je malaksalost i jako mi se vrtelo u glavi, jedva sam stajala na nogama. Nisam mogla da hodam. To me je držalo dve nedelje, rekla je žena.

Prvi put korona joj je oduzela dobrih mesec dana života. Srećom, nije imala disajnih problema, nije ni kašljala, a kaže da ni prvi ni drugi put nije izgubila osetila mirisa i ukusa.

Zbog zdravstvenih problema još se nije vakcinisala, iako sebe ne smatra antivakserkom.

U avgustu ove godine opet je dobila koronu, svega devet meseci nakon prvog puta. Tada su koronu imala i njena deca.

- Osetila sam bolove u grlu i sinusima, a temperaturu sam imala samo jedan dan. Kućni test mi je pokazao da sam pozitivna, pa sam uradila i PRC koji je isto bio pozitivan. Ipak, taj drugi put sam mnogo lakše kroz sve prošla, jedino sam malo promukla, rekla je Splićanka.

Kako kaže, od postkovid simptoma oseća promuklost, ponestaje joj kondicije, teško se penje uz stepenice...

- Lekarka me je poslala na snimanje pluća, ali sve je bilo u redu, ispričala je Splićanka, koja još uvek ne zna bi li se vakcinisala.

- Iskreno, baš me je strah! Ne razmišljam o tome da li mogu da se po treći put zarazim. Nekako mislim pošto sam prebolela dva puta, ako se i dogodi taj treći put, da neće biti toliko strašno, zaključuje ona.

