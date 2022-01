ANESTEZIOLOG ŠOKIRAO JAVNOST: U hrvatskoj bolnici davali pacijentima anesteziju iz istog šprica, vlasti ćute

Iz jednog šprica anestezija se davala različitim pacijentima, u salama nije radio odvod kiseonika, isti lekar je izvodio anestezije na više pacijenata istovremeno... samo su neke od optužbi koje su dovele do izlaska inspekcije na teren i spiska 18 mera koje je potrebno preduzeti.

Jelić je RTL rekao da se odmazde ne boji i da stoji iza svega šta je rekao. Prema njegovim rečima, ima čitav dosije dokaza brojnih nepravilnosti u bilnici koje radi, od toga da lekovi stoje otvoreni mesec dana, do korišćenja istog šprica za davanje anestezije različitim pacijentima.

"To znači da imate jedan lek u ampuli recimo od 10 ml, a imate pet pacijenata na operacijskom programu tog dana. I, recimo, za jednog pacijenta vam trebaju dva ml. I znači, umesto da imate pet špriceva i navučete pet puta po 2 ml, vi uzmete jedna špric, navučete 10 ml, date jednom pacijentu, dođe drugi pacijent, iz istog tog šprica dobije on, dođe treći, iz istog šprica dobije on, dođe četvrti, iz istog šprica dobije četvrti pacijent i peti pacijent dobije iz istog šprica", ispričao je on.

Od pojave HIV-a, kaže, takva praksa u medicini više ne postoji.

"Dolazi do rizika prenosa zaraznih bolesti tipa HIV-a, hepatitisa, bolničkih bakterija. Zašto se to tako radi? Pa na ovom odeljenju se to radi zbog štednje. Štednja u iznosu od 50 lipa, koliko košta špric, i 10 do 20 kn, koliko koštaju naši anesteziološki lekovi", objašnjava Jelić.

Ispričao je i za probleme sa sistemom za opremanje operacionih sala kiseonikom, zbog čega je osoblje udisalo opasnu kombinaciju gasova. Uz to, naveo je on, zbog štednje i manjka osoblja, jedan anesteziolog bi istovremeno "pokrivao" pet pacijenata.

"Šema je bila da on dođe, intubira pacijenta, ostavi ga tehničaru anesteziološkom u nadzor, izađe iz sale, ode, intubira drugog pacijenta, isto ostavi tog drugog pacijenta, ode na treći, četvrti sprat, intubira trećeg i ostavi ih tako anesteziološkim tehničarima da vode anesteziju. Anesteziološki tehničar nije kvalifikovan da vodi anesteziju i ne sme davati lekove i reagovati u slučaju neželjenih događaja u anesteziji", objašnjava Jelić.

Kaže da se obratio svim nadležnim organima - lekarskoj komori, ministarstvu, inspekciji, županiji ali da odgovor nije dobio. Tek kada je zapretio da će se obratiti medijima, inspekcija Ministarstva zdravlja je izašla na teren i utvrdila 18 propusta koje je potrebno ispraviti i mera koje je potrevno preduzeti.

Iz bolnice navode da nije reč o primedbama i propustima već "eventualnim nepravilnostima" koje bi mogle da se pojave i da su Jelićeve optužbe lažne i zlonamerne.

Hrvatski sajt Index, podseća da su i direktor bolnice i župan čkanovi vladajuće HDZ.

Kurir.rs