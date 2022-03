HRVATSKI PILOT NEMA DILEME: Dron koji je pao u Zagrebu je ukrajinski! Koristili su ga pre 8 godina!

"Verujem da je prva i osnovna namena ove letelice bila testiranje sistema PVO NATO-a. Pouzdano znam da je HKZP pratio letelicu i da ima svoj radarski odraz, ali nisu oni ti koji alarmiraju i dižu borbene avione. Sve je koordinisano iz Madrida i postavlja se pitanje zašto nije bilo reakcije. Kako je moguće da je letelica preletela Rumuniju i Mađarsku, a da nije reagovala na leteći objekat veličine letelice", analizira Ivica Mandić, vojni analitičar Instituta za istraživanje hibridnih konflikata.

Mandić upozorava na nešto drugo. "NATO će morati da promeni ljude koji planiraju PVO jer je to ozbiljan propust i neko će za to morati da odgovara. Ovo je greška bez presedana. To što su se padobrani aktivirali samo govori da nije reč o tehničkoj grešci i da je jednostavno ostalo bez goriva", zaključuje Mandić.

Zašto je letelica završila u hrvatskoj prestonici zanima i dvojicu pilota i bivših visokih oficira HRZ Danijela Borovića i Ivana Selaka.

"Kako je to moguće? Pa prvo je pitanje u kakvom je stanju bio taj sistem. Koliko ja znam, TU 1411 je delimično modifikovan 2014. godine i na početku sukoba na istoku zemlje, koristeći ih za izviđanje i prikupljanje podataka. Očigledna je greška u tehnici ili možda ljudski faktor koji ju je programirao, pa je možda otkazao spoljni sistem i letelica je išla po svom rasporedu dok se nije srušila", objašnjava Borović. Sličnog mišljenja je i njegov kolega Selak:

"Navodno je izgubila kontrolu, tačnije Ukrajinci su izgubili kontrolu nad njom, išla je gde je odgovaralo dok nije ostala bez goriva. Ovo je, inače, sistem koji se može reprogramirati da leti do određene destinacije i sam se vraća, što znači da ga ne kontrolišu oni, ali može da se kontroliše i radio kontrolom. S obzirom na godine, verovatno je reprogramirana i umesto na istoku, završila je na jugozapadu".

"Sav vazdušni prostor EU i NATO kontrolišu radari ovih zemalja, ali je sve integrisano u zaštitu i kontrolu NATO-a kojom komanduje NATO centar u vazdušnoj bazi Torehon u Španiji. Podižu avione i aktiviraju PVO, što je trebalo da urade, a nisu", kaže Selak.

Kurir.rs/Jutarnji