MILANOVIĆ ZA INTEGRACIJU KOSOVA: Srbija je u krizi identiteta i teško shvataju da su Rusiji tek fusnota

"Spominjala se regija, Bosna i Hercegovina kao zemlja koja je navodno ugrožena, Moldavija, Gruzija, ali nisu se spominjali Srbija i Kosovo", rekao je Milanović.

"Dakle, Srbija je zemlja koja nije istočno krilo, koja je zapravo u Srednjoj Evropi. Imaju izbore za nekoliko dana i imam utisak da je već dugo u krizi identiteta i da teško shvataju da su oni Rusiji ipak tek fusnota", nastavio je.

"Srbija je u NATO-u partner, isto kao i Bosna. Mora imati jasnu zapadnu perspektivu, važno je da joj se jasno u ovoj situaciji ponudi, pa ako shvati - shvati, ako ne shvati - ne shvati", rekao je Milanović, a za Kosovo je rekao da još uvek četiri članice nisu priznale Republiku Kosovo.

"Predložio sam da se Kosovo integriše, da to konačno postane jedna zaokružena država", prenosi Indeks.hr.

Mađarska je prva trebalo da reaguje na dron

Na sastanku je govorio i o padu drona na Zagreb, a otkrio je da neki čelnici nisu ni znali za taj događaj.

"Neki nisu znali, videlo se iz pogleda. Nije to Ples sa zvezdama, ovo je malo drugačije", rekao je Milanović. Ponovio je da konačno treba objaviti nalaz Centra Ivan Vučetić o padu drona.

foto: Facebook video prtscr / Index.hr

"Očekujem da se to konačno objavi. Državno tužilaštvo (DORH) se očitovalo da nekoga zaštiti. A smatram da ovo nije predmet koji treba da vodi DORH, nego posebno komisija. Ovo se ne može završiti nikakvom optužnicom", rekao je Milanović.

"Poruka je bila da se to dogodilo i da je leteo sat vremena iznad NATO teritorija i pao. Ne upirući prstom ni u koga. Razgovarao sam i s premijerom Orbanom. Dogodilo se i nadamo se da više neće. Ali to nije stvar NATO-a, na to je trebala reagovati prva država, a to je Mađarska. Drugi put se valjda neće dogoditi. Mislim da su sada posebno oprezni, da puše i na hladnom", dodao je.

Otkrio ko ima glavne informacije o dronu

Potom je kratko prokomentarisao hrvatsku unutrašnju političku buru oko palog drona:

"Pozivam one koji su nas danima maltretirali svojim verzijama onoga što se dogodilo da sad izađu s informacijama, tako da ja ne bih morao to da radim."

Na pitanje jesu li se ministar odbrane i premijer istrčali s iznošenjem nalaza, rekao je: "Pa, da! Da! To sam govorio celo vreme jer sam imao iste brifinge, ali ne i forenzičke nalaze. Bez toga ni poluozbiljan čovek neće ništa govoriti. Ali kad je neko razmetljiv pa mu trebaju još i vojni avioni iznad glave, onda priča šta priča... Sad ćete vi dalje tražiti istinu", poručio je novinarima.

Dodao je da informacije imaju Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske i Glavni stožer, kao i Banožić, Plenković i on.

"Oni govore, a ja ćutim. Nije mi jasno koji su tu motivi. Možda se ljudi žele da se prave važni, ne mogu to reći. Ja sam se pravio nikakav", rekao je Milanović.

Milanović ne misli da bi zbog ovoga Hrvatska mogla da računa na dobijanje protivvazdušnog sistema Patriot od SAD.

"Pre će Mađarska dobiti Patriote nego mi, Mađarska koja je na ovom zadatku malo zaspala", rekao je.

Kurir.rs/B92