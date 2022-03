MILANOVIĆ ZAKUKAO: Ono što su Hrvati prošli nije niko u Evropi u poslednjih 30 godina!

"Rat besni u Ukrajini, jedna velika zemlja napala je drugu manju zemlju. I kako to često biva u istoroiji, slabo se uči", poručio danas hrvatski predsednik.

Zoran Milanović je, na obeležavanju 15-godišnjice postojanja Gardijske oklopno-mehanizovane brigade Hrvatske kopnene vojske rekao i da, kada je Hrvatska prolazila kroz svoju "kalvariju i užas" podrške iz sveta nije bilo osim međunarodnog priznanja koje je došlo kasno.

"Rat besni u Ukrajini, jedna velika zemlja napala je drugu manju zemlju. I kako to često biva u istoriji, slabo se uči, a cenu plaćaju oni najslabiji i najsiromašniji. Kada je Hrvatska prolazila kroz svoju kalvariju i užas, podrške iz sveta nije bilo, osim međunarodnog priznanja koje je došlo kasno. Oružja još manje. Sve što su vaši prethodnici ostvarili, ostvarili su potpuno sami, bez ičije pomoći i uz opstrukcije", poručio je Milanović.

"Godinama smo dokazivali i verovali da je naš put bio težak, s greškama, krvav, ali pre svega pošten, pravedan i s ciljem koji podržava ogromna većina hrvatskog naroda. Vojništvo i vojnički poziv je nešto drugo, nije kao svaka profesija. Domovina, Republika Hrvatska je iznad svega toga. Tu smo da je, u slučaju da bude potrebe, zajednički branimo. Ono što je prošla naša nacija nije prošla nijedna u Europi u poslednjih 30 godina. Na tome stojite i gledajte naprijed, i u nebo, i pred sebe, svesni da to obvezuje i svesni da to moramo čuvati i odgovaramo svojom čašću za ono što su ljudi pre nas ostavili, a mnogi, kao i stotine vaših saboraca, danas nisu među nama", dodao je on.

Kurir.rs/Večernji list