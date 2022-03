MILANOVIĆ ODBIO DA SE IZJASNI O IZJAVI MINISTRA DA JE PUTIN RATNI ZLOČINAC: Rusija ostaje opasna zemlja i kada on ode!

Na pitanje da prokometasriše izjavu hrvatskog šefa diplomatije Gordana Grlića Radmana da je Putin ratni zločinac, Milanović je ironično odgovorio kako „očekuje da krenu pripreme materijala za podizanje optužnice i privođenje“, navodi agencija Hina, „To pitajte ministra šta je on time mislio reći. Ja o Putinu nisam nikad ništa komentarisao ni pre, ni sada", rekao je Milanović novinarima na Plitvičkim jezerima gde je boravio na obeležavanju 31. godišnjice akcije „Plitvice“.

"Za mene postoji Rusija kao država vrlo opasna, što se sada pokazuje. Dakle, država s kojom treba drukčije“, poručio je Milanović, ocenivši kako se ta činjenica neće promeniti Putinovim odlaskom.

„Na njegovo mesto može neki general za mesec-dva ili godinu dana. Onda tek ne znaš s kim imaš posla, ali Rusija ostaje. Zemlja sa 6.000 nuklearnih bojevih glava, neverojatno razornim oružjima i drugom vrstom političke kulture“, istakao je hrvatski predsednik.

Milanović je rekao da više nema smisla moralisati o Rusiji.

"Rusija je napala. To je protivno međunarodnom pravu, to je loše, to je ubitačno, ljudi ginu. I Ukrajina je tu nažalost najveća žrtva, a najmanje Zapad“, ocenio je Milanović.

Kurir.rs/Fonet