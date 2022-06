BOMBARDOVAO SRPSKU DECU I DOBIO MEDALJU: Hrvatskom pilotu koga Srbija goni zbog ubistva civila tokom Oluje uručeno priznanje!

Boroviću je ovu nagradu uručio Mladen Pavković, predsednik Udruženja hrvatskih branitelja, i to na svečanosti u Županijskoj palati u Varaždinu.

Pavković je tom prilikom rekao da se domovina ovim zahvaljuje pilotu koji je "početkom februara 1992. godine izvršio prelet avionom od Bihaća do Pule, čime je Hrvatska dobila prvi nadzvučni borbeni avion".

Srpsko Tužilaštvo za ratne zločine optužilo je nekoliko hrvatskih oficira, uključujući Borovića, za ratni zločin i ubistvo civila na Petrovačkoj cesti.

Pavković je odbacio optužnicu kao nevažnu i rekao da hrvatski branitelji, kao i Ministarstvo branitelja, hrvatska vlada i mnogi drugi, smatraju da oni nisu zločinci, nego junaci Domovinskog rata.

"Na ovaj način branitelji žele to da potvrde i kažu: Ne, vi želite da osudite junake Domovinskog rata. Ako želite nekome da sudite, imate svoje, imate one koji su napadali hrvatsku državu, pa njima sudite do mile volje", zaključio je Pavković.

Borović je poručio da je Srbija "agresor" koji lažnim optužnicama pokušava da poravna situaciju iz 1995. godine, koja je odavno jasna.

"Nakon 27 godina, neko se setio da hoće da bude šerif u ovom regionu, bez obzira na to što je agresor. Haški sud rekao je da tu nije bilo ničeg nenormalnog, da je sve bilo u sklopu te vojne akcije Oluja, koja je međunarodno priznata i legitimna", rekao je Borović.

Inače Danijel Borović je 1992. sa lovcem MiG -21 iz Bihaća preleteo na aerodrom u Puli pre tačno 30 godina i time Hrvatskoj obezbedio prvi borbeni avion.

