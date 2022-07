CENE GORIVA U HRVATSKOJ NAREDNE 2 NEDELJE BEZ PROMENE Deo distributera nezadovoljan odlukom vlade: Zatvaramo benzinske pumpe!

Van autoputeva, cena eurosupera 95 tako će i dalje iznositi 13,50 kuna, a evrodizela 13,08 kuna. Na autoputevima će se super 95 i u naredne dve nedelje prodavati po ceni od 14,57 kuna, a dizel za 14,06 kuna. Plavi dizel košta 9,45 kuna po litri.

Uvedeno je i ograničenje veleprodajnih cena.

Danas je bio poslednji dan da vlada donese novu odluku o cenama goriva jer bi bez nje prema najavama super 95 od sutra poskupeo na oko 16 kuna, a dizel na više od 16,5 kuna, što bi bilo ogromno poskupljenje u odnosu na aktuelne cene.

Predsednik Udruženja malih trgovaca naftnim derivatima Armando Miljavac razočaran je uredbom vlade i kaže da će mali trgovci početi da zatvaraju benzinske pumpe. Spas vidi u tome da im država prodaje gorivo iz rezervi po povoljnijim cenama.

"Razočarani smo odnosom države prema cenama goriva. To je loše i za državu i za kupce, a na kraju i za nas distributere", rekao je Miljavac za Hinu, dodavši da uskoro na njihovim pumpama neće biti goriva, odnosno da se kod nekih distributera već oseća manjak.

"Počećemo da zatvaramo benzinske pumpe jer nabavna cena ne može biti veća od izlazne", rekao je on i dodao da će tražiti pojašnjenje Ministarstva privrede i održivog razvoja za najnoviju odluku vlade.

Do sada su, naveo je, mali trgovci imali gubitak od jedne kune po litri goriva, a sada će taj gubitak biti nešto iznad 60 lipa.

Ukazao je i na skup prevoz goriva do njihovih pumpi. "Cisterna dizela stoji nas oko 420.000 kuna, gotovo 50 posto više nego pre godinu dana. Ti su troškovi neizdrživi, moramo da imamo novac to da platimo, a nemamo ga - mnogi danas ne prihvataju ni avans", rekao je on i ocenio da je njegova branša trenutno najneprofitabilnija branša u Hrvatskoj.

Kurir.rs/Index.hr