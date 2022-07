ŽEDNA ISTRA DOČEKALA TURISTE: Špic potrošnje dostignut u junu, očekuje se da bude još gore!

Novi toplotni talas sa temperaturom do 37 stepeni Celzijusa pred vratima je Istre, a od danas je na snazi i prvi stepen smanjenja pitke vode. I ne samo to, špic je sezone i 245.000 turista trenutno boravi u najrazvijenijoj turističkoj regiji, pa je potrošnja vode na vrhuncu. U Istri je leti, kada se broj ljudi više nego udvostruči, potrošnja vode četiri do sedam puta veća nego zimi.