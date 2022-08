PIJU VINO OD 4. 000 EVRA, APARTMAN OD 5.000 EVRA RASPRODAT CELO LETO: U ovom hotelu za gosta organizuju i šišanje u Amsterdamu!

Ronilac je skočio u more na plaži u lošinjskoj uvali Čikat i krenuo u potragu. Prošlo je pola sata, sat, dva, dok se konačno nije pojavio na površini mora. U hladu borova radoznali kupači posmatrali su šta se tamo, do đavola, dešava, šta on tako marljivo traži oko podneva...

- Imam ga! – ponosno je izronio iz plićaka podignute ruke i pokazao na sat koji je izronio sa dna. Gost hotela Belvi jutros je izgubio ručni sat na kupanju. U isto vreme domaćini su krenuli u potragu, ronilac se potrudio, tražili su ga po plažama i eto ga. Sat je ponovo na desnoj ruci. ovo je samo jedna epozoda šta se može naći na jednom od najluksuznijih hotela na hrvatskoj obali.

- Ne možemo ništa da uradimo za našeg gosta. Jedan gost je otišao u Amsterdam na frizuru, organizovali smo let Lošinj – Amsterdam – Lošinj. Vratio se na ostrvo iste večeri čim se ošišao u okrugu De Valen. Drugi će želeti da voze mercedes SL 300 iz 1958. godine, kakav je vozio Huan Manuel Fanđo, a takav automobil će se naći na ostrvu u najkraćem mogućem roku. Ko želi magareće mleko, donećemo ga na vrata sobe, ko želi 70 čokolada Lindt, koje se mogu kupiti samo u švajcarskoj fabrici u Keilbergu kod Ciriha, ubrzo će biti na ostrvu - kažu u hotelu Belvi.

foto: Profimedia

Dan smo proveli na Malom Lošinju, u uvali u kojoj je hotel Belvi od 1912. godine, a leta su tu od 1887. godine, uz vrhunske Michelin kuvare, sa konsijerdžima koji imaju Zlatne ključeve na reverima, kao oznaku najboljih u sveta, batleri koji se uče od batlera same britanske kraljice Elizabete Druge, sa ljudima koji su usavršili najbolju negu gostiju na našoj obali. Da vidimo kako izgleda dan odmora na Jadranu - čisti luksuz. Šta se može platiti novcem?

- Dobrodošli, nudimo letovanje od 20 evra, koliko košta mesto u kampu, 20.000 evra, koliko košta noćenje u vili i - sve između! - Veselo nas dočekuje Peter Šoh, generalni direktor grupe Jadranka Turizam i ističe: - Od 20 evra do 20.000 evra i - sve između!

Reč je o švajcarskom hotelijeru koji je vodio hotele na Karibima, Alpima, Hong Kongu...

– Čikat je mesto koje je tik uz najbolje svetske destinacije... Nedavno smo dobili nagradu za najbolju hotelsku banju na svetu 2021, Mišelinovu zvezdu za Alfreda Kelera, Mišelinov tanjir za restoran Matsunoki, dve čaše za vino od Vine Spectator, belu zastavu, proglasili smo među deset najboljih hotela u Evropi. I to nisu jedine nagrade, samo se ređaju – kaže Šoh i dodaje: - Nije bitno da je soba lepa, već da se prema gostu ponašamo prijateljski. Svaki naš zaposlenik, i skoro jedan čovjek iz svake četvrte kuće na Lošinju radi u Jadranki, raširenih ruku. Od 1.200 zaposlenih, njih 500 je sa Lošinja (takođe su dobili nagrade za najboljeg poslodavca od portala MojPosao, na primjer). Niko ne mora da pita šefa šta i kako, već on sam donosi odluke. Ako zaposlenima ne date mogućnost da sami donose odluke, oni to neće ni učiniti, pitaće svog šefa, pa će on pitati svog šefa, pa će pitati svog šefa... I preći ćemo na stvar: 'To nije moj posao'. I ovako imaju slobodu i kažu: 'Mi uživamo u tome što nam verujete, što smo nezavisni, uživamo u slobodi na poslu.' Čak i zimi ih šaljemo na obuku u prestižne hotele u Evropi da ne bi videli kako se zbrinjavaju gosti u najboljim hotelima Starog kontinenta. Ljudi su turizam, oni su ti koji prave razliku. Soba je soba, a plaža je ionako plaža. Ali ključno je znanje koje naši zaposleni imaju ovde na ostrvu – kaže on.

I ne kaže to bez razloga, tek ćemo sada videti šta najelitniji turistički radnici mogu da urade za svoje goste. Od hotela Bellevue, Alhambra, Aurora, Vespera, Punta pa sve do vila Hortensije ili pomenutih kampova Čikat, Slatina, Baldarin i Biljar. Imaju, naravno, radnje Jadranka, ali čak - Radio Jadranka, ili Radio Mali Lošinj. Hajdemo prvo u kuhinju ovde u Čikat, a gde drugde. Sigurno je sigurno, sa Michelin kuvarom. Zvezda ostrva je Mihael Golenc (27). Gde god da se pojavi, stigne prestižna nagrada, nedavno ju je osvojio kao šef kuhinje a la carte restorana Alfred Keler u butik hotelu Alhambra. Ono što kuva ovde na Malom Lošinju poredi sa jelima u restoranima sa tri Mišelinove zvezdice.

- Jedan dan kuvam ovde za Rodžera Federera, a drugi dan za - psa gosta! – kaže Majkl.

Šta je pas jeo? Lako za Federera, poznat je kao skroman momak koji voli pasulj.

- Gosti su me zamolili da mu skuvam pirinač. Mali je bio pas, ako se dobro sećam bu, taj slatki mali pas koji izgleda kao plišana igračka.

Sve je pojeo?

- Mali je, ali je pojeo skoro pola kilograma pirinča! Izgleda da sam dobro uradio za njega - smeje se Golenc, kojeg zovu šefom sutrašnjice.

- Kao klinac, sa četiri godine, već sam znao šta ću da radim. Ne vatrogasac, ne policajac, ne pilot, već kuvar. Odrastao sam na staroj farmi u Austriji, istina je bez života votinja, a oko mene su rasle grožđe, trešnje, maline... I ja sam to sve spojio, voleo sam da osetim sve ukuse. Otac Leopold je takođe kuvar, uvek sam gledao šta radi i divio mu se. Naravno, želeo sam da budem kao on. Kada sam slavio deseti rođendan, pozvao sam celo odeljenje i spremio im - omlet. Ali dve godine kasnije, već sam skuvao azijski meni za ceo razred za njihov 12. rođendan. Kokosova supa, piletina sa bosiljkom i karijem, a za desert palačinke sa flambiranim sladoledom od manga i vanile. Kuvala sam ispred garaže, a Klaudijina mama je dobila sve namirnice koje sam tražila...

Da li ste već u osnovnoj školi kuvali za desetine ljudi?

– Tako je, čak i u vojsci, a bio sam u najvećoj kasarni u Austriji, kod Salcburga u PVO, kuvao sam za četiri hiljade vojnika. A mogli su da biraju, od krem supa do džigerice sa knedlama. Svaki dan sam kuvao sedam obroka u kasarni! Tata je bio protiv toga, nije želeo da radim tako težak posao kao on. Ali kada sam prošle godine dobio novu Mišelinovu zvezdu ovde u Alfredu Keleru, promenio je priču. Bio je veoma ponosan na svog sina. Odmah je sjeo u naša kola i odvezao se do Lošinja. Šetao je po terasi, udarao se u prsa, pokazivao na kuhinju i govorio gostima: 'Kuvar je moj sin, to je moj sin!'

Šta ste ponudili te večeri kada je otac došao da vam čestita? – Meni za potpis. Tartar od škampa sa tajlandskim sosom od nane, file brancina pripremljen u tiganju sa komoračem i kulenom, rebarca na žaru sa paprikom i skutom sa jagodom i đumbirom za desert.

Mihael Golenc je kuvao i za Franca 'Kajzera' Bekenbauera, Tijerija Anrija, zatim Memfisa Depaja i kapitena Oranja koji je nedavno bio gost.

- Kuvam i baštovanu Zlatku, kao i još 80 zaposlenih. Nemam problem, volim to! A Hrvatsku pamtim iz djetinjstva, istina je da sam naučio plivati u Salcburškom jezeru, ali sam često ljetovao u Poreču sa roditeljima.

Gde ste osvojili sve Mišelinove zvezde?

– U hotelu Eko Askona, koji se nalazi u italijanskom delu Švajcarske, posle samo osam meseci dobili smo dve Mišelinove zvezdice, a onda se većina ekipe iz kuhinje preselila u butik hotel Vidder u starom gradu Ciriha, nedaleko sa Banhofštrase, i ponovo smo dobili dve Mišelinove zvezdice. Imali smo jedan ovde prošle godine, idemo dalje! - kaže mlada kulinarska zvezda.

Gde je devojka dok si ti u kuhinji?

- I ona radi u Jadranki! Batler je u Vili Ruž, ali pomaže i u Keleru.

Konsijerž Sara Bulat (36) je iz Malog Lošinja, samo je jedna od tri osobe u zemlji koje su dobile Zlatne ključeve, prestižnu titulu za profesionalce koji tuđe želje i snove pretvaraju u stvarnost.

- Samo nas je tri dame sa najprestižnijom titulom konsijerža u zemlji, Jasmina Huskić iz Monte Mulinija, Glorija Luna Štajner iz Ambasadora u Opatiji, a ja ovde u Belvju. Studirao sam u Milanu u hotelu Park Hajat nedaleko od Duoma. Tamo bi, na primer, Guči zakupio ceo hotel, a mi bismo se postarali da svaki od sto gostiju ima sve što mu srce poželi. Došao bi gost i tražio jarko zeleni ferari sa posebnim performansama, a ne običan! I za tren oka takav automobil bi bio ispred hotela. Tražili smo i skupe rolekse, za koje lista čekanja može da potraje i do tri godine, a mi bismo ih odmah dobili. Tako sam naučio...

Šta gosti traže ovdje na Lošinju?

– Neki dolaze helikopterom, pa moramo da saznamo koji je to helikopter, koliko su mu dugački propeleri, gde može da sleti. Neki ne žele da se vide i čuju kada slete, tako da moramo da se uverimo da je anonimno. Moramo da organizujemo dostavu prtljaga za mnoge, recimo iz Njujorka. Radimo i izlete helikopterom na Brione ili avionom preko Plitvičkih jezera. Organizujemo i angažmane...

Da li je neka verenica odbila ponudu?

- Ne! Svi su se do sada složili...

Batler Roberta Alviž (36) objašnjava kako se školovala u Simpelveldu, najprestižnijoj školi za batlere u Holandiji, i učila od najpoznatijeg batlera na svetu Roberta Vinekensa.

– Bio je batler američkim milijarderima, britanskoj kraljici Elizabeti II, kraljevskoj porodici u Jordanu, a imao je i sertifikat Bele kuće u Vašingtonu. Sve tajne se mogu naučiti od takvih ljudi.

Šta ste, kao batler, organizovali za goste u Čikatu?

– Jednom smo jednom iz Milana dovezli mercedes SL 300 iz 1958. On je hteo da mu nađemo upravo taj auto i provozamo ga po ostrvu. Moj kolega batler i ja se smenjujemo i brinemo o gostu 24 sata dnevno. Recimo, ako moj muž želi da organizuje romantičnu večeru na ostrvu gde nema struje i vode, na meni je da je organizujem, odvedem ljude tamo, budem sa njima i dočekam ih uveče u vili čiji se iznajmljuje košta 20.000 evra dnevno, a na kraju im želim laku noć. Važno je da gost uživa!

Vršilac dužnosti direktora hotela Saša Majstorović dodaje:

- Bio sam kod istog čoveka na treningu, pitao nas je: 'A šta ako turista hoće da jaše kamilu? Šta ćeš ti uraditi'. I odmah smo bili spremni da pronađemo kamilu gde god da je bila! - kaže Majstorović.

Šta piju gosti?

– Gosti su neki dan pili Chateau Latour Pauillac iz 2009. godine, cijena jedne boce u nabavi je 23.650 kuna. Ali morali smo da nabavimo još jednu! I nije bila na ostrvu. I uspeli smo bez problema, popili su i drugu flašu...

A ko brine o vašim željama?

- Niko! Nemamo želje, skromni smo - odgovaraju konsijerž Sara i batler Roberta iz hotela Bellevue.

Na prijemu slična priča. Simpatične Franciska Garić (29) i Lucija Stambolija (24) nastavljaju priču o tome kako još uvek drže gošću na dlanu: "Ako neko kaže da želi da ostane anoniman, da se ponašamo kao da uopšte nije u hotelu, da ne postoje. Čak i ako ga majka pozove telefonom na recepciji, ne otkrivamo da je tu! Najpre da upozorimo gosta ko ga traži. Mnogi žele da budu anonimni i da uživaju, pa je tako nedavno bio kapiten holandske reprezentacije u Vili Hortenciji, a tek kada je otišao saznalo se da je tamo. E, to je bila predstava! Hotel je bio pun ljudi koji su želeli da se slikaju sa njim.

Šta još gosti traže?

- Evo, upravo smo kupili litar magarećeg mleka. Pozvali smo pola ostrva i na kraju ga našli. Milk je gosta čekao u frižideru kada se vratio sa plaže. Setimo se i kako je prošle godine jedan gost tražio 70 Lindt čokolada za rođendansku tortu. Dobili smo za njega – kažu.

Koliko košta predsednički apartman za večeras?

– Oko 38.000 kuna, pet hiljada evra.

Ima li mesta?

- Ne, nažalost, rasprodat je celo leto...

A najjeftinija soba u Belviju?

– Dve hiljade kuna, oko 280 evra.

Spuštamo se u Bellevue Spa Clinic, najbolji hotelski vellness na svetu. Iva Zekić (29) ukazuje na modernu dekoraciju i kaže:

- Porede nas i sa Majamijem. Na zidovima je beli oniks sa Madagaskara. U saunama je žuta i crvena. Sve je minimalistički, čiste linije, pozitivna energija. Sad sam se setila gošće koju sam spasila od bolova u leđima, pa je na kamenu sa plaže nacrtala anđela čuvara i napisala: 'Ti si Iva moj anđeo čuvar, jer sada mogu da uživam u odmoru bez muke' - kaže Iva , koji je fizioterapeut i banjski terapeut.

Koje su cene masaža?

- Najskuplji su za parove, 2.500 kuna, ali uz tretman dobijaju i flašu pjenušca, voće, privatne saune, vreme za sebe. Masaže su od 700 kn, a dolaze i gospoda od 86 godina! Pomaže i njima, često ih boli... Lepo je, ovde sam sa ostrva, sa 15 godina sam počeo da radim u kampu Čikat na recepciji, kasnije sam bio recepcioner, a sada sam. m u vellnessu.

Vraćamo se u susednu Alhambru, gde u hodnicima butik hotela srećemo sobaricu Anu Hodak (26) iz Tovarnika.

- Gosti su divni. Ne tako davno, devojčica mi je ostavila plišanog medu kada je išla kući. Drugi je nacrtao mene kako čistim sobu! Gosti znaju da nama domaćicama ostave novac, parfem, ali ovo mi više znači! I sjajno je što ovde u Čikatu definitivno možete napredovati. Počela sam kao čistačica, sada sam sobarica, a uskoro mogu da budem i nadzornica, čak i spremačica koja brine o celom hotelu. Uživam, godinama se vraćam u Mali Lošinj da radim u sezoni. Pa i mi ovde živimo u vili! Sobe su prostrane, imamo terasu, a naše spremačice su zadovoljne. Dolazimo posle posla i idemo na kupanje, idemo u šetnju do grada. Sve dolazi!

Koliko vremena je potrebno za čišćenje predsedničkog apartmana?

- Uh, velik je kao donji sprat moje kuće. Posla ima, možda sat i po za jednu osobu, možda i više. Ima dve spavaće sobe, dva kupatila, toalet, kuhinju sa šporetom i mikrotalasnom pećnicom. Tu je i dnevni boravak, trpezarijski sto...

Vratićemo se u kuhinju Igora Oliverića, šefa kuhinje ribljeg restorana Cigale.

- Spremam fritule od hobotnice! Prvo sam ga osušio na šporetu, pa pušio na roštilju, pa pretvorio u prah. Sušio sam i mini paradajz na suncu, kapare i pretvorio ih u prah. Ispržila sam ih u smesi za fritule, sa začinskim biljem, pa kašikom stavila u fritezu. Umesto šećera u prahu, posula sam ih peršunom u prahu. Ljudi su bili oduševljeni! I jednostavna jela, poput kajgane sa sušenom hobotnicom, prava su eksplozija ukusa - prenosi recepte Oliverić.

Da li čistite škampe za goste?

- Ako treba, naravno. Stavim bele rukavice kao kuvar, uzmem kuvarske makaze i očistim... Ako gost dođe u riblji restoran i naruči jagnjeći kotlet, zvaću koleginicu iz restorana Diana i kotlet sa pršutom i sosom od žalfije i kroketi su već na stolu. Znam i da izađem iz kuhinje i kažem gostima: 'Kaponata mi je danas ispala odlično, morate da probate!'

Idemo dalje, nazad do hotela Belvi, gde restoran koji je preporučio Mišel ima glavnog kuvara Orhana Cakiroglua (38) iz Izmira, Turska. Veliki majstor savremene japanske kuhinje spušta tiganj i kaže:

– Moja majka je iz Grčke, sa ostrva Hios, pa se Lošinj oseća kao kod kuće! Ovde je klima kao na grčkim ostrvima. Kuvao sam i u Osaki, u Puketu, Dubaiju, Majamiju, Abu Dabiju, Atini, pa čak i na venčanju Rija Ferdinanda, legendarnog defanzivca Mančester junajteda, i njegove supruge Kejt Rajt, koja se venčala u luksuznom hotelu D Maris Bej , gde sam bio glavni vhef.

Šta je bilo na svadbenom meniju engleske superzvezde?

– Ribaj biftek, salata od breskve, pasta od jastoga, profiteroli... A ko bi pomislio na sve te holivudske zvezde. Znaš, ja sam u kuhinji ili sam gost. Ali gledam samo u ploču. Kada mi se nešto dopadne, znam da odem u kuhinju restorana i kažem kolegi: 'Nauči me kako to da radim! Ovo je lepo.' Znanje treba deliti. Ni ja ne krijem svoje recepte. Inače, i ja sam se nedavno oženio, pre tačno pola godine. Do tada sam bila udata za kuhinju, starala sam se da ko jede ono što sam spremio bude zadovoljan. NA

Dakle, postoji li drugi brak za vas?

- Moglo bi se reći! Skoro kao drugi brak! Prvi sa kuhinjom, a drugi sa ženom...

Kurir.rs/24sata.hr