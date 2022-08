ZORAN MILANOVIĆ: Srbija nema pravo da podiže optužnice protiv hrvatskih ratnih komandanata!

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović ocenio je danas da Srbija nema pravo da podiže optužnice protiv hrvatskih ratnih zapovednika, javlja Hina.

On je dodao su optužnice dodatan razlog za sastanak hrvatskog Veća za nacionalnu sigurnost, da bi se uskladio stav o reakciji Hrvatske o tim optužnicama. "Beograd, predsednik Vučić i njegovi saradnici odlučili su da je sada zgodan trenutak za podizanje optužnica protiv četiri hrvatska ratna zapovednika, od kojih ja dvojicu lično poznajem i mogu praktično da garantujem, mogu da dam ruku za njih da, recimo, nisu nacionalisti, da nisu odgovorni nizašta", rekao je Milanović. On je dodao da će Hrvatska, ako "bude loše volje", optužiti Vučića "zato što je divljao na teritoriji Hrvatske 1995. godine". "Ja nikad ne idem na tu bednu patetiku da pominjem hrvatsku decu kao žrtve u ratu. Postoje deca, ljudi, građani, postoje hrvatska deca, ali ako čuješ nekoga da govori 'srpska deca' u političkom diskursu, znaj da je to varalica i to opasna varalica", rekao je Milanović. On je takođe izrazio nezadovoljstvo reakcijom vlade Hrvatske i upitao "šta će Hrvatska preduzeti da zaštiti svoje zapovednike". Dodao je da je podizanje optužnica namerno vremenski planirano, kako bi Beograd skrenuo pažnju sa problema koje trenutno ima. Milanović je naveo da Hrvatskoj takva situacija ne odgovara zbog odnosa sa Republikom Srpskom, i da su Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini upućeni jedni na druge. "Ovo je štetno višestruko, ovo kvari relativno korektne odnose Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini, ovo definitivno gazi, uništava, prostituiše odnose Hrvatske i Srbije, Zagreba i Beograda, koji su ionako loši", rekao je Milanović.

Kurir.rs/Beta