ARMAGEDON U HRVATSKOJ PREDVIĐAJU I NEMCI: Pašće do 400 litara kiše po kvadratu! Ne treba da iznenade ni tornada!

Nemački Fokus preneo je alarmantnu prognozu Jana Šenka za Hrvatsku u narednih nekoliko dana.

„Prava katastrofalna poplava ne preti direktno Nemačkoj, ali preti Hrvatskoj. Tamo će do nedelje pasti i do 400 litara kiše po metru kvadratnom. To je duplo više nego što je izazvalo poplave u Nemačkoj 2021. godine.', prenosi Dalmatinski portal

„Moguće je da neće biti tako loše kao kod nas, ali ipak je to izvanredna situacija sa kojom moramo da računamo sa obilnim kišama, poplavama, klizištima, takođe sa blatnim lavinama, konačno sa tornadima i jakim vetrovima“, opisao je Šenk. ono što očekuje da će doći.Hrvatska sa pratećim detaljnim meteorološkim prognostičkim grafikama za Hrvatsku.

foto: Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH

On je rekao da su ovakve obilne kiše definitivno neuobičajene čak i za područje Mediterana. On je objasnio i zašto su prognoze ovakve:

„Površina mora je veoma, veoma topla“, rekao je on, navodeći da je temperatura 26°C, „što znači da se tu nakupila ogromna količina energije, što je u suštini nivo uragana. Potencijalna vlažnost pokazuje vrednosti tipične za tornada. Sve ovo ide u pravcu Hrvatske'.

Dalje je objasnio da se putem koji je opisao velika vazdušna masa toplog vazduha kreće iz severne Afrike prema Hrvatskoj, dok se sa severa kreće hladna vazdušna masa za koju veruje da će se okrenuti i prema našoj zemlji: „Dakle, mi imaju nekoliko faktora koji su ovde nažalost susreću'.

„Ako neko poznaje nekoga ko je tamo na odmoru, kampovanju, možda treba da ga pozovete i upozorite na veoma opasnu situaciju, opasnu po život“, upozorio je on.

U propratnom tekstu članka na portalu ove sedmice navodi se da su mogući prekidi u isporuci električne energije, poplavljene ulice, porast nivoa mora, a sve to pored pratećih meteoroloških karata na kojima je istaknuto područje Istre. , Kvarner, sjeverna i srednja Dalmacija rizična do Splita, a dalje od doline Neretve preko južne Dalmacije.

Rijeka i okolina označeni su kao područje sa najvećom količinom padavina. Gotovo polovina Slovenije, njen južni deo, takođe je obeležen tamnocrvenom bojom, a područje koje ga takođe ističe proteže se dalje od Gorskog kotara, istočnih delova Like, Karlovca, Korduna i Banije, skoro do Zagreba.

Što se tiče masa toplog i hladnog vazduha (za ovaj drugi, Šenk upozorava da je stigao do Alpa juče uveče, otprilike u vreme kada je žestoka oluja poharala Čazmu), meteorolog predviđa da će doći do sudara „što bi moglo da produži nevreme do nedelje ili čak do ponedeljka', prenosi RTL.

