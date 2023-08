"DIREKTOR RADIO STANICE NAM JASNO DAO DO ZNANJA ŠTA NE SMEMO DA PUŠTAMO" Kolar tvrdi: Mi smo u Vukovaru prošli slično kao Lalić

Pevač Rajko Lalić uhapšen je u Kninu zbog, kako navode hrvatski mediji, povrede ugleda Republike Hrvatske. Inače, Lalić je pevač muzičke grupe “Srpska tromeđa”, koja je nastala još 1995. godine i ima 20 albuma.

Ovaj bend uglavnom nastupa na lokalnim manifestacijama u Hrvatskoj, kao što je folklorna manifestacija "Selo Tromeđe” u Strmica kod Knina.

Kako pišu hrvatski mediji, policija je sprovela istragu u okviru koje je ustanovljeno da je osumnjičeni izvodio pesme iz 1995. godine u kojima se Republika Hrvatska izvrće ruglu i javno omalovažava.

Ovim povodom, gost "Redakcije" je zamenik gradonačelnika Vukovara Srđan Kolar.

On je govorio da nije za to da kazne budu ovako rigorozne, pa je spomenuo novi zakon u Hrvatskoj, koji je, kako kaže, ohrabrio nadležne organe:

- Ovo je, nažalost, slučaj koji nije jedinstven, mi to u Vukovaru smo prošli nekoliko puta, direktor radio stanice nam je jasno dao do znanja šta smemo, a šta ne smemo da puštamo. Pogotovo sada kada je izašao zakon u Hrvatskoj vezano za totalitarne režime, simbole i sve ono što bi eventualno nagoveštavalo tako nešto. Sigurno je i to dalo dodatnu podršku nadležnim institucijama, sve što je na granici srpske tradicije se iskoristi da se ljudi kazne. Ja nikada nisam bio za konzumiranje tih pesama, generalno pesme koje veličaju jednu stranu - rekao je Kolar, pa nastavio:

- Svakako, smatram da ne bi trebalo da budu tako rigorozne kazne sa hapšenjima. Budimo iskreni, čak i pre rata kada je neko krenuo da peva neku pesmu na ustaškom ili četničkom načinu, sigurno je bio kažnjen. Primer, ne daj Bože da neko prošeta Vukovarom sa dresom srpskog kluba, sigurno bi došao u problem. Imali smo slučaj, jedna turistiknja je kupila srpski dres i šetala se Vukovarom. Naravno, odmah joj je vodič rekao da zameni tu majicu jer bi mogla imati problem.

