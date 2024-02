IZ GARAŽE ISELIO AUTO PA JE IZDAJE ZA 500 €: Mislim da to nije previše, stanari mi stižu za 2 meseca! Ovako prostor izgleda! HAOS

Mnogi se danas susreću s problemom stanovanja, a vlasnik jedne garaže iz Velike Mlake otišao je korak dalje.

Naime, iz garaže je iselio automobil, a u nju će se za dva meseca useliti podstanari. Četrdesetak kvadrata prostora u Velikoj Mlaki, u sklopu porodične kuće vlasnik će preurediti u jednosoban stan koji planira da izdaje za 500 evra.

- Mislim da 500 evra nije previše s obzirom na to što čujem, kako se drugi stanovi na ovom području iznajmljuju, čini mi se da je to realna cena. Ima i zainteresovanih, već neki ljudi koji su čuli da ću to preurediti u stan su me pitali kad, što i kako, rekao je za RTL Danas Senad Jašaragić iz Velike Mlake.

Da će se garaža brzo iznajmiti, potvrđuje i agentkinja za nekretnine. Prosečna cena najma u Zagrebu je oko 14 evra po kvadratu.

- Ne može se naći ispod 600 do 700 evra stan s jednom odvojenom spavaćom sobom, govorimo o garsonjerama gde je sve u jednom i takav stan vam je 700 evra, da ne govorimo o suterenu, on je možda 650, a uređen je katastrofalno - kaže Amra Gluhić, agentkinja za nekretnine.

U odnosu na februar prošle godine, cene najma narasle su 10 odsto. Agentkinja za nekretnine pokazala je stan za najam u novogradnji od 50 kvadrata na zagrebačkoj Ferenščici. Vlasnici za njega traže 750 evra plus režije.

- Naša preporuka je da to bude oko 650 do 700 evra. Vlasnici ipak sami odrede cenu, vodeći se susedstvom i tim koliko su uložili, i činjenicom da je apsolutno sav nov nameštaj i sve ostalo i onda su odredili cenu 750. Javila su se četiri čoveka, jedan je bio zamalo ušao u najam, ali evo sutra imamo još jedno gledanje za 750, govori Jelena Ivančić, pravnica i agentkinja za nekretnine.

Za onoga ko kupuje ili unajmljuje, nezgodan i nimalo isplativ položaj.

Noel Vuk iz Zagreba, stan za sebe i svoju porodicu traži već godinu dana, i nije uspeo.

- Cene su od 550 do 700 evra za tip stana kakav smo mi tražili, to je negde od 35 do 40 kvadrata.

S detetom i suprugom živi kod njenih roditelja. Trenutne cene, nisu im prihvatljive.

- Ne bismo imali sredstva za normalan život, praktično bi jednu celu platu dali samo na stan i režije, dodaje Vuk.

Iz Mreže mladih zato pozivaju Vladu Hrvatske da hitno reguliše cene dugoročnog najma i da se što pre pobrinu za povoljnije kredite mladima.

