CEO REGION U NEVERICI ZBOG POŠTARA DULETA! Ojadio penzionere za 5.000 evra, a ovo mu je bila smicalica

Poštar Dule (36) dobio je otkaz nakon što je otkriveno da krade penzije i drugu gotovinu koju je trebao da uruči ljudima.

Prema optužnici koja je ovih dana podignuta protiv njega, poštar je tokom aprila i maja 2021. godine u Karlovcu u više navrata zadržao Covid dodatke penzionerima, invalidnine Centra za socijalnu negu i gotovinske isplate iz HZZ-a.

Falsifikovao potpise i ukrao oko 4.900 evra

Ukupno je Dule od sedam mahom starijih osoba ukrao oko 4.900 evra. Potom je falsifikovao njihove potpise kako bi se stekao utisak da su oni taj novac zaista preuzeli od njega. Poštar se tokom istrage branio kako to nije istina, jer on nije uzeo nikakav novac, prenosi portal Danica.hr.

- Pet godina potpisujem ove ljude jer su stari. To je nalog iz pošte jer inače ne bismo imali vremena da obavimo sav posao. I drugi poštari rade isto. Uz to, novi gazda nam je u aprilu dao nove poslove, pa sam zamerio jer sam radio od pola sedam ujutru do pet popodne. Tako jednom nisam došao na posao jer više nisam izdržao pa su mi verovatno službeno prekinuli radni odnos. Poznajem svih sedam ljudi, njihov novac nikad nisam uzeo - branio se poštar.

Tužitelji traže 11 meseci uslovnog zatvora Ipak, njegovu su obranu opovrgli ljudi koji su trebali da dobiju novac, ali i analiza njihovih falsifikovanih potpisa. Tužitelji za Duleta traže 11 meseci uslovnog zatvora i povrat novca oštećenima. Nakon otkaza u pošti, Dule se zaposlio kao kuvar.

Kurir.rs/Blic/Danica.hr