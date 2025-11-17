- Ovakvo ponašanje nema mesta ni u obeležavanju Dana sećanja niti u našoj zajednici. Počast žrtvama Vukovara i Škabrnje odaje se dostojanstveno, mirno i sa poštovanjem, a ne činom vandalizma koji ugrožava bezbednost dece i svih stanovnika. Pozivamo roditelje da razgovaraju sa svojom decom o važnosti odgovornog ponašanja i poštovanja mesta pobožnosti. Nadamo se da će počinioci biti brzo pronađeni i da se ovakvi incidenti neće ponoviti, navodi se u tekstu portala Podstrana, gde možete pogledati ceo VIDEO.