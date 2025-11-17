Slušaj vest

Sinoć su nepoznate osobe bacile eksplozivnu napravu u blizini škole u ​​Podstrani, kod Splita,  na mestu gde su paljene sveće u čast žrtava Vukovara i Škabrnje.

Na snimku se vidi kako četiri osobe beže neposredno pre nego što će se dogoditi stravična eksplozija.

Srećom, niko nije povređen, ali je događaj uznemirio meštane i posebno roditelje čija deca svakodnevno prolaze kroz taj kraj, piše portal Podstrana.

- Ovakvo ponašanje nema mesta ni u obeležavanju Dana sećanja niti u našoj zajednici. Počast žrtvama Vukovara i Škabrnje odaje se dostojanstveno, mirno i sa poštovanjem, a ne činom vandalizma koji ugrožava bezbednost dece i svih stanovnika. Pozivamo roditelje da razgovaraju sa svojom decom o važnosti odgovornog ponašanja i poštovanja mesta pobožnosti. Nadamo se da će počinioci biti brzo pronađeni i da se ovakvi incidenti neće ponoviti, navodi se u tekstu portala Podstrana, gde možete pogledati ceo VIDEO.

(Kurir.rs/Podstrana/Foto:Ilustracija)

