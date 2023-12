EVO ŠTA ČEKA VANJINOG UBICU! POČEO POSTUPAK ZA IZRUČENJE LJUPČA PALEVSKOG: Monstrumu preti DOŽIVOTNA robija!

Ljupčo Palevski Palčo, prvoosumnjičeni za otmicu i ubistvo 14-godišnje Vanje G. i 74-godišnjeg frizera Pančea Žežovskog, uhapšen je u Turskoj u blizini grada Belikesira, pošto je za njim raspisana međunarodna poternica.

Počeo je postupak za njegovo izručenje u Severnu Makedoniju, a prikupljanje dokumentacije za ekstradiciju je u toku. Kada bude izručen matičnoj državi, Palevski će direktno otići u zatvor. Zbog zločina za koje se sumnjiči, preti mu i kazna doživotnog zatvora.

Istraga je zvanično pokrenuta, a krivična prijava je napisana na više od 100 stranica.

Optuženo je pet osoba, jedna za otmicu i ubistvo, tri za otmicu i saučesništvo u ubistvu i jedna za pomaganje u otmici.

Makedonsko Ministarstvo pravde zatražilo je od nadležnih turskih organa da Palevski bude zadržan u pritvoru do okončanja postupka o izručenju.

foto: Printscreen/Društvene mreže

„Ministarstvo pravde pokrenulo je ekstradicioni postupak i od institucija prikuplja svu dokumentaciju koja je potrebna za njegovu realizaciju. Ostvareni su kontakti sa JORSM-om i OJO Skoplje kako bi se uredno kompletirali dosijei o tome kako bi Ministarstvo pravde moglo da postupi. Koordiniramo sa svim nadležnim institucijama da odmah delujemo i nećemo čekati da istekne rok od 40 dana za podnošenje zahteva za ekstradiciju“, saopšteno je iz makedonskog Ministarstva pravde.

Uhapšen u Turskoj

Palevski je nakon dvostrukog ubistva iz Skoplja prevezen u Beograd gde je ostavljen u hostelu, nakon čega je 2. decembra Stefan D. odvezao Palča iz Beograda do graničnog prelaza sa Turskom. Stefana D. je uhapsila makedonska policija na graničnom prelazu Dojrani.

foto: Makedonska Policija

On je priznao je da je Palevskog iz Beograda odvezao u Tursku, ali je istakao da u tom trenutku nije znao da je Ljupčo Palevski osumnjičen za dvostruko ubistvo. Naime, on je policiji tvrdio da je za umešanost Palevskog u ubistva saznao 3. decembra, datuma kada je tužilaštvo saopštilo da su Vanja G. i Panče Žežovski ubijeni, kao i podatak da je organizator i realizator bio Palevski.

Među privedenima je i Vanjin otac, Aleksandar G, koji je prethodno u policiji proveo 24 sata na ispitivanju.

Prema izjavama osumnjičenih, Vanjin otac je Pavleskog obavestio kada će njegova ćerka napustiti svoju kuću u naselju Debar mala u centru Skoplja i krenuti u školu.

Tinejdžerka je kidnapovana u ponedeljak 27. novembra, a kako su mediji preneli, ubijena je istog dana nekoliko sati nakon otmice.

foto: skopje1.mk

Policija je Vanjino telo pronašla je u ataru sela Brazda na periferiji Skoplja, gde se nalazio i automobil Citroen, koji su osumnjičeni koristili za otmicu. Toj tragediji prethodilo je i ubistvo 74-godišnjeg Panča Žežovskog, koji je prema istrazi, ubijen zbog duga od 500 evra.

Doživotna robija

Javnost u Severnoj Makedoniji prilično je uznemirena zbog ovog zločina. Na društvenim mrežama pokrenuta je peticija u kojoj se traži smrtna kazna za otmičare i ubice tinejdžerke.

Ipak, tužilac Gavril Bubevski objasio je da njima preti kazna od 10 godina zatvora do doživotne robije.

„Poslednje informacije su da je određen pritvor uhapšenima od 48 sati, što uključuje i oca Vanje. Troje je priznalo krivicu, a četvrti, za koga imamo dokaze da je umešan, nije ništa priznao. Međunarodna poternica za ubicom je aktivna i čekamo da se to realizuje. Detalji uloge oca su i dalje isti. On je dao sve informacije o kretanju devojčice, kada će biti sama i slično. Otmica devojčice vezana je za koristoljublje, to su isto osumnjičeni rekli, oteli su dete da bi uzeli novac od majke. Posle je nastalo ubistvo, koje je potreslo celu naciju“, rekao je tužilac Bubevski.

Prema njegovim navodima, otmičari su se uplašili da će policija otkriti njihov plan, pa su ubili devojčicu pre nego što je njena majka obaveštena o otkupu.

„Očekujemo prvu krivičnu prijavu, očekujem da vidim šta će se poklopiti da bismo imali celu priču. Mislim da će se prijava samo poklopiti sa pričom osumnjičenih“, kaže tužilac.

Osumnjičenima, ističe Bubevski, preti kazna od 10 godina zatvora do doživotne robije.

„Nikada do sada nije zabeležen ovakav slučaj, ali to ovom slučaju daje na težini“, zaključio je Bubevski za TV Nova.

Severna Makedonija je jedna od četiri balkanske zemlje koja ima doživotnu kaznu zatvora. Pored nje, ovu kaznu je moguće izreći u Sloveniji, Bugarskoj i Rumuniji.

Kurir.rs/Nova